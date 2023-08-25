Неблагоприятные погодные условия станут причиной падения урожайности зерновых культур в Алтайском крае. Количество собранного зерна будет ниже, чем в прошлом году. Информацией об этом, со ссылкой на главу алтайского минсельхоза Сергея Межина, поделился ТАСС.

Сообщается, что в этом году с полей Алтайского края рассчитывают собрать порядка 4,9 миллиона тонн зерновых, что заметно ниже прошлогодних показателей — в 2022-м объем урожая составлял 5,4 миллиона тонн, а годом ранее — 5,9 млн тонн. Падение ожидаемого урожая-2023 относительно прошлогоднего уровня составит более 10%.

Основной причиной спада названы неблагоприятные метеоусловия. По словам Межина, серьезная засуха поразила более трети южной части региона. В центральных областях региона ситуация с осадками тоже оставляет желать лучшего. Министр сообщил, что для сохранения приемлемого уровня урожайности аграрии вынуждены будут более широко применять диссекцию и методы раздельной уборки. В настоящее время уборка урожая в крае идет на 11% посевных площадей, которые суммарно занимают 5,4 млн гектаров.

Ранее мы сообщали, что власти Алтайского края из-за засухи ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации.