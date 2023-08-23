Власти Алтайского края ввели режим ЧС из-за засухи

Павел Ганьшин
 
Засуха
Photo by Anders Jildén on Unsplash

На официальном портале Алтайского края опубликовано постановление регионального правительства о введении в крае режима ЧС из-за неблагоприятных метеорологических условий. Местному минсельхозу поручено мониторить обстановку и оказывать помощь наиболее пострадавшим районам.

В правительственном постановлении сказано, что причина введения режима чрезвычайной ситуации — неблагоприятные астрометеорологические явления, вызванные атмосферной и почвенной засухами, а также суховеем. Режим ЧС введен на территории 60 муниципальных образований региона, включая 57 районов, два округа и сельские земли Барнаула.

Руководителем работ по ликвидации ЧС природного характера в документе назначен зампред регионального правительства Александр Лукьянов. Министерству сельского хозяйства края поручено принять меры по оказанию помощи хозяйствам трех муниципальных районов и города Славгорода, как наиболее пострадавшим от засухи.

Документ подписан губернатором Алтайского края Виктором Томенко 21 августа этого года.

Ранее мы сообщали о том, что стоимость контракта на постройку нового терминала аэропорта Барнаула выросла почти в полтора раза — до 6,5 млрд рублей.

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