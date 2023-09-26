Аграрии Новосибирской области убирают 40 тысяч зерновых в сутки и прогнозируют успешное завершение уборочной кампании. Согласно прогнозным данным, в регионе планируется собрать 2,317 млн тонн зерновых культур при ежегодной потребности в 1,8 млн тонн зерна, таким образом самообеспеченность составит 127,8%. Информацию об этом предоставил пресс-центр областного правительства.

По данным министерства сельского хозяйства Новосибирской области, объем производства зерна в регионе достаточен как для полного обеспечения семенного и кормового фондов, так и для продовольственных нужд, включая потребность для хлебопечения. Имеющиеся большие объёмы переходящих остатков зерна урожая прошлого года позволят аграриям региона в полной мере исполнить договорные обязательства перед потребителями зерна и осуществить необходимые поставки продукции как по Новосибирской области, так и за ее пределы.

В настоящее время сельхозпредприятия уже выполнили план заготовки сенажа на 95,9%, перешагнули рубеж по сену в 74,6%. Помимо этого, с учетом хорошего урожая кукурузы заготовлено 18,28 центнеров кормовых единиц на одну условную голову. Что касается уборки зерновых культур текущего года, то она стартовала не так давно, но идёт очень хорошими темпами. В сутки аграрии убирают 35-40 тысяч гектаров зерновых. Учитывая благоприятный для уборки метеопрогноз на ближайший период, подготовленную техническую базу и растущий процент новой сельхозтехники, можно спрогнозировать успешное завершение уборочной кампании в области.

Сообщается, что аграрии Новосибирской области могут рассчитывать на получение до 46 видов господдержки в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». Также на особом контроле правительства региона находится вопрос обеспечения аграриев необходимым объемом ГСМ для завершения заготовки кормов, уборки урожая, проведения всех сезонных агротехнологических работ до конца 2023 года.

Ранее мы сообщали о том, что власти Алтайского края прогнозировали заметное падение урожая зерновых в регионе из-за летней засухи.