В Алтайском крае введут режим ЧС из-за засухи

Засушливая погода с апреля по август привела к сложной обстановке на сельскохозяйственных полях Алтайского края, в связи с чем на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций было принято решение, что на территории всего края необходимо вводить режим ЧС. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Виктор Томенко.

«По предварительным данным мониторинга, который ведет краевой минсельхоз, в особенно неудовлетворительном состоянии находятся естественные кормовые угодья в степных районах. В Благовещенском, Кулундинском, Табунском районах, а также в Славгороде ранее уже были введены режимы ЧС. Сложная ситуация и во многих других муниципальных образованиях, включая, например, Павловский, Завьяловский, Тогульский районы», — сказал глава Алтайского края.

По его словам, режим ЧС, в частности, позволит смягчить последствия засухи для местных хозяйств. Речь идет и о возможности пролонгации кредитов, и о выплатах в рамках договоров страхования урожая.

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