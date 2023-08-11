Красноярский «Медведь Холдинг» выходит на рынок автодилеров Томска

Крупнейший сибирский авторитейлер ─ красноярский «Медведь Холдинг» ─ стал официальным дилером китайской марки Livan в Томске. Соответствующая информация размещена на сайте российского дистрибьютора марки. Таким образом, Томская область станет уже шестым регионом СФО, в котором «Медведь Холдинг» будет представлен в сегменте официального дилерства.

Как следует из информации на сайте дистрибьютора, томский дилерский центр Livan будет располагаться в автосалоне на улице Елизаровых. Напомним, что первоначально этот объект служил в качестве дилерского центра Ford местной компании «ММР-Авто». После его закрытия в 2013 году вследствие корпоративного конфликта акционеров арендатором площадки стала местная ГК Elke (официальный дилер Toyota, Lexus, Hyundai, Exeed в Томске), которая разместила на этой площадке бренд Mazda. В 2019 году дилер был вынужден покинуть площадку, и ему на смену пришла ГК «Автосан» (бывший официальный дилер Renault, Nissan, Hyundai, Mitsubishi в Томске), которая некоторое время торговала на этой площадке подержанными автомобилями.

Во время пандемии здание приобрел красноярский «Медведь Холдинг», который разместил на этой площадке автомобили с пробегом. Как стало известно, теперь группа компаний получила дилерство китайской марки Livan в Томске. Об этом говорится на сайте российского дистрибьютора марки. Кроме того, холдинг неделю назад разместил на портале HeadHunter вакансии по поиску персонала по бренду Livan в Томске.

Напомним, что по итогам 1 полугодия 2023 года «Медведь Холдинг» стал самым крупным автодилером СФО по доле рынка, рассчитанной на основе количества реализованных новых легковых автомобилей. На сегодня холдинг присутствует в Красноярском крае, Хакасии, Новосибирской области, Алтайском крае, Кузбассе. В последних трех регионах холдинг официально представляет только бренд BMW. В целом же в портфеле «Медведь Холдинга» такие бренды, как Volkswagen, Skoda, Hyundai, Genesis, Peugeot, Citroen, BMW, Suzuki, Mitsubishi, Lada, Toyota, Lexus, Geely, Chery, Exeed, Omoda.

Кроме Томска «Медведь Холдинг» также получил дилерство Livan и в Хакасии. В то же время в родном для холдинга Красноярске дилером была назначена ГК «Гранада» (официальный дилер Kia, Skoda). Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что дилером Livan в Омске стала компания «Антикор-Сервис», в Кемерове ─ московский холдинг СП «Бизнес Кар», а дилерами в Новосибирске ─ самарская ГК «ФАСТАР» и местная ГК «Альт-Парк».

Марку Livan можно считать преемником китайской марки Lifan, ранее широко представленной на российском рынке. Первым дистрибьютором Lifan в России была московская группа компаний «Автомир», которая запускала продажи автомобилей этой марки в 2007 году. Автомобили производились на заводе Derways в Черкесске. В 2014–2018 годах Lifan был одним из лидеров по объемам реализации новых китайских автомобилей в России. Вместе с тем в августе 2020 года на фоне пандемии головная компания Lifan в Китае стала испытывать сложности и вступила в банкротство. Задолженность перед кредиторами оценивалась в 1,13 млрд юаней. В 2023 году стало известно, что Lifan после реорганизации, проведенной совместно с Geely, вернется на российский рынок под брендом Livan. Дилерскую сеть компания начала формировать заново. Сейчас компания предлагает на рынке компактный кроссовер X3 Pro c 1,5-литровым 103-сильным мотором, а также готовится вывести на рынок еще 2 модели.

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