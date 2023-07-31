31 июля в Иркутске прошло совещание с участием представителей федеральной и областной власти, на котором обсуждалось развитие авиатранспортных перспектив города. В первоочередных планах оказались строительство нового терминала и второй взлетно-посадочной полосы на территории городского аэропорта. Информация об этом появилась на официальном портале Иркутской области.

В совещании приняли участие помощник президента РФ Игорь Левитин, полпред президента в СФО Анатолий Серышев, глава «Ростеха» Сергей Чемезов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Среди тем, которые на нем обсуждались — реконструкция аэропорта Иркутска и перспектива постройки нового городского аэровокзала.

«Мы должны обеспечить комфортные условия для трёх миллионов пассажиров в действующем аэропорту. Для этого необходимо строить новый терминал, делать реконструкцию действующей взлётно-посадочной полосы. Проектировщики получат поручение рассмотреть возможность строительства второй взлётно-посадочной полосы, которая должна быть в этом аэропорту и не мешать жителям прилегающих территорий по шумовым воздействиям» приводит пресс-служба областного правительства слова Игоря Левитина.

Возведение модульного здания дополнительного терминала, в котором разместят зоны прилета, выдачи багажа и ожидания трансфертных пассажиров внутренних авиалиний, по словам Кобзева, реализуют в течение года. Губернатор отметил, что проект уже был представлен рабочей группе и получил ее одобрение. Рядом с новым терминалом также будет организована дополнительная парковка.

Что касается нового аэропорта — его строительство находится в стадии планирования. Игорь Кобзев сообщил, что для начала к месту его постройки необходимо подвести автомобильную и железную дороги, а также магистральный трубопровод. «Всё это нужно смотреть с концессионером, который даст свои заключения», — подытожил губернатор Приангарья.

Напомним, строительство нового аэропорта Иркутска предусмотрено указом президента Российской Федерации от 2014 года «О повышении эффективности авиатранспортного обеспечения Иркутской области».

Ранее мы сообщали, что на реконструкцию аэропорта в Новосибирске выделят дополнительно 339 миллионов рублей.