Реконструкция аэропорта в Горно-Алтайске должна начаться в 2025 году, сообщает ТАСС со ссылкой на директора воздушной гавани Сергея Круглова. На проект рассчитывают потратить около пяти миллиардов рублей.

Круглов сообщил агентству, что предполагаемая дата начала реконструкционных работ — весна 2025 года. На их завершение, по мнению директора авиаузла, уйдет не менее двух лет — так что в обновленном виде горно-алтайский аэропорт предстанет не раньше весны-лета 2027 года. Электронный аукцион на разработку архитектурно-функциональной концепции строительства аэровокзального комплекса находится в стадии подачи заявок: его победителя определят лишь 21 марта этого года.

В ходе реконструкции планируется расширить пассажирский терминал, доведя проходимость аэропорта до 1 млн человек в год, а также обновить взлетно-посадочную полосу. Одной из важных целей реконструкции должно стать перенаправление части пассажиропотока из аэропорта Барнаула — туристам, направляющимся на отдых в Белокуриху, будет куда быстрее и проще добраться до курорта из Горно-Алтайска, чем из столицы соседнего региона.

Ранее мы сообщали, что в Барнауле отремонтируют коммуникации меланжевого комбината за 2 с лишним миллиарда рублей.