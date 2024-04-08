В аэропорту Иркутска началось строительство временного терминала — одноэтажного модульного павильона сборно-разборного типа площадью 2,6 тыс. кв.м. В нём будут расположены зона прилета, выдачи багажа, ожидания для трансферных пассажиров и зона встречающих. Стоимость работ — 585 млн рублей. Сейчас идёт монтаж основания здания, сообщает пресс-центр областного правительства.

Также идёт проектирование изменения подъездных путей и схемы парковки на привокзальной площади, увеличению въездов и выездов с неё. Работы обсудили первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников, руководство аэропорта и компании-подрядчика.

«Строительство терминала идёт по графику. По изменению схемы подъездных путей дал поручение проектировщикам ускорить работу и до 20 апреля начать экспертизу стоимости работ. Это необходимо, чтобы синхронизировать работы со строительством терминала», — пояснил Руслан Ситников. Завершить работы планируется осенью текущего года.

Пассажиропоток аэропорта Иркутска постоянно растет. В 2023 году он достиг рекордного показателя — 3,7 миллиона пассажиров. Строительство временного терминала внутренних авиалиний позволит разгрузить действующее здание аэровокзала внутренних линий, оставив нём только вылетающих пассажиров и провожающих их людей. Это позволит увеличить пассажиропоток аэропорта и создать более комфортные условия для пассажиров, а также выполнить поручение президента России Владимира Путина.

Ранее мы сообщали о планах властей построить новый терминал и взлетно-посадочную полосу в аэропорту Иркутска.