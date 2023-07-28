В Новосибирской области объявлен повторный конкурс на создание мусорного полигона в Куйбышевском районе

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области опубликовало на своем сайте приказ об утверждении конкурсной документации от 21.07.2023 № 94-НПА о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации межрайонного комплекса – полигона с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе Новосибирской области.

Предыдущий конкурс, объявленный в мае 2023 года, был признан несостоявшимся, приказом министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова от 19 июля 2023 года, в связи с результатами проведения предварительного отбора участников конкурса. По результату рассмотрения документов конкурсной комиссией было принято решение отказать в допуске к участию в конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации межрайонного комплекса – полигона с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе Новосибирской области двум компаниям-заявителям.

Прием заявок на участие в новом конкурсе проводится с 27 июля по 7 сентября 2023 года. Дата вскрытия конвертов с заявками — 8 сентября, дата подписания протокола вскрытия конвертов с заявками — 13 сентября 2023 года.

Согласно конкурсной документации, общий объем инвестиций концессионера в создание объекта концессионного соглашения должен составить не более 829 014 550 (восемьсот двадцать девять миллионов четырнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей (без учета НДС) и рассчитан исходя из укрупненных нормативных цен на работы, услуги и материалы по состоянию на 3 квартал 2022 года.

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