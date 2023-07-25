Когда начнутся работы по созданию комплексов переработки отходов в Новосибирской области?

МУП города Новосибирска «Спецавтохозяйтсво» сообщило в ответ на запрос «Континента Сибирь», что в настоящее время «концессионные соглашения в отношении создания и эксплуатации объектов, на которых будет осуществляться обработка, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО) в Новосибирской области проходят стадию согласования» и ещё не заключены.

«Континент Сибирь» ранее рассказал, что победителем открытых конкурсов на право заключения концессий на создание и эксплуатацию объектов, на которых осуществляется обработка, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов в Новосибирской области в с. Раздольное и с. Верх-Тула стало МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» (МУП САХ).

Срок, установленный конкурсной документацией на подписание концессионных соглашений: «в течение 90 (девяноста) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса». Протокол результатов проведения открытого конкурса по левобережному комплексу (Верх-Тула) был подписан 19 апреля 2023 года, по правобережному комплексу (Раздольное) — 21 июня 2023 года. Таким образом, концессионные соглашения должны быть подписаны (согласно информации онлайн-сервиса «Калькулятор дней») не позднее 28 августа и 24 октября 2023 года соответственно.

После подписания, в соответствии с информацией, предоставленной «Континенту Сибирь» МУП САХ, будут реализованы работы по проектированию и строительству полигонов. Ранее министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов сообщал, что подписание концессионного соглашения по левобережному комплексу (Верх-Тула) планируется в мае 2023 года.

Обязательства по срокам ввода в эксплуатацию объектов, взятые на себя МУП САХ в рамках конкурсных процедур, составляют не более 24 месяцев по левобережному комплексу и не более 21 месяца — по правобережному. При этом данный срок, согласно конкурсной документации, исчисляется «с момента регистрации всех договоров аренды земельных участков на все земельные участки, необходимые для начала осуществления проектирования и (или) строительства объекта соглашения».

Проектная документация по объектам, согласно заявлению Дениса Архипова, должна быть подготовлена, ориентировочно, в течение 12 месяцев с даты заключения концессии. В течение этого срока объекты также должны получить положительное заключение государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации.