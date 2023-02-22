В Омске руководителя региональной дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Омской области.

«По версии следствия, в октябре 2022 года на автомобильной парковке у одного из торговых центров в Омске директор казенного учреждения «Дирекция по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области» получил от предпринимателя в виде взятки 350 тыс. рублей, «продав» по завышенной стоимости свой старый автомобиль Mercedes-Benz 1995 года выпуска, который впоследствии был утилизирован», — сказано в сообщении.

Согласно данным надзорного ведомства, денежное вознаграждение предполагалось за содействие предпринимателю в заключении и оплате государственных контрактов. Уголовные дела возбуждены по .»в» ч.5 ст.290 (получение взятки) и п.»б» ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки). В настоящее время обвиняемые находятся под арестом.

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