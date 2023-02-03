Суд огласил приговор экс-главе управления капстроительства Новосибирской области Владимиру Мурзину

Бывшему главе управления капстроительства Новосибирской области Владимиру Мурзину оглашен приговор суда. По версии следствия и суда, Мурзин передал информацию о тендере на строительство детского сада в селе Марусино до объявления торгов.

Центральный районный суд Новосибирска приговорил к одному году условно с испытательным сроком в один год с лишением права занимать руководящие должности на год бывшего главу управления капстроительства Новосибирской области Владимира Мурзина по делу о строительстве детского сада в селе Марусино. Об это ТАСС сообщила государственный обвинитель по делу Елена Сергеева.

Ранее Арбитражный суд Новосибирской области подтвердил сговор на тот момент главы ГКУ «Управление капитального строительства» («УКС») Владимира Мурзина и ООО «ИнвестСтрой» по заключению контракта на строительство детского сада. Отметим, контракт на возведение детсада был заключен с компанией «ИнвестСтрой» в 2019 году. Стоимость контракта составила была 145 млн рублей.

Нарушения при проведении процедуры торгов стали поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Владимира Мурзина. Его обвинили в совершении преступления по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Детский сад начали строить еще до утверждения проектно-сметной документации и согласования с надзорными органами.

Напомним, что ранее возбуждены уголовные дела о взятках в Красноярском крае в отношении начальника отдела краевого Управления автомобильных дорог (КГКУ «Крудор») и генерального директора ООО «Мостовик».