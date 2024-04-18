Центральный районный суд города Новосибирска избрал меру пресечения виде домашнего ареста до 16 июня 2024 года в отношении бывшего директора ГБУ Новосибирской области «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение» Дмитрия Мальцева. Его обвиняют в мошенничестве с госконтрактом в сфере дорожно-эксплуатационной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

16 апреля полиция задержала руководителя ПАТП-4 Новосибирска и экс-главу департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса города Романа Дронова. Он подозревается в нанесении ущерба муниципалитету на 50 млн рублей. А вчера, 17 апреля, под домашний арест был отправлен бывший директор МБУ «Горсвет» Константин Анакин.

По данным прокуратуры Новосибирской области, в 2017–2018 гг. между муниципальными учреждениями, отвечающими за обслуживание светофорных объектов на улицах города, и частными организациями — подрядчиками заключены контракты на общую сумму 50 млн рублей. Согласно контрактам, подрядчики должны были обслуживать и содержать в рабочем состоянии автоматическую систему управления дорожным движением в г. Новосибирске. После заключения контрактов денежные средства, поступившие на счет организаций, были распределены на цели, не связанные с исполнением договорных обязательств.

Напомним также, что в марте 2024 года был задержан и заключен под стражу Константин Васильев, который был преемником Романа Дронова на посту в мэрии.