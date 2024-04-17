Центральный районный суд города Новосибирска отправил под домашний арест до 16 июня 2024 года бывшего директора МБУ «Горсвет» Константина Анакина. Его обвиняют в мошенничестве с госконтрактом в сфере дорожно-эксплуатационной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Напомним, что вчера, 16 апреля, полиция задержала руководителя ПАТП-4 Новосибирска и экс-главу департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса города Романа Дронова. Он подозревается в нанесении ущерба муниципалитету на 50 млн рублей.

По данным прокуратуры Новосибирской области, в 2017–2018 гг. между муниципальными учреждениями, отвечающими за обслуживание светофорных объектов на улицах города, и частными организациями — подрядчиками заключены контракты на общую сумму 50 млн рублей. Согласно контрактам, подрядчики должны были обслуживать и содержать в рабочем состоянии автоматическую систему управления дорожным движением в г. Новосибирске. После заключения контрактов денежные средства, поступившие на счет организаций, были распределены на цели, не связанные с исполнением договорных обязательств.

Сообщалось, что, помимо Дронова, были задержаны двое бывших руководителей муниципальных учреждений, отвечающих за обустройство улично-дорожной сети города Новосибирска, которые подозреваются в мошенничестве в дорожно-строительной отрасли.

Также 20 марта 2024 года был задержан и отправлен в СИЗО и Константин Васильев, который был преемником Романа Дронова на посту в мэрии.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что главу минЖКХ Новосибирской области оставили под стражей.