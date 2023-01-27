В феврале в монгольском Улан-Баторе пройдет крупный туристический форум, на котором обсудят будущее развития туризма в стране. В нём примут участие как местные, так и российские компании. Новосибирские эксперты объяснили, чем может быть привлекателен отдых в Монголии и ждать ли массового туризма россиян в эту страну.

Туристический форум «Visit Mongolia 2023-2025» состоится в г. Улан-Батор 14-19 февраля. Форум пройдет при поддержке правительства страны, с участием ведущих туристических компаний Монголии и соседних стран.

«Правительство Монголии объявило 2023-2025 гг. как «время посетить страну» с целью развития туристической индустрии. Планируется увеличить число иностранных туристов до 1 млн в год. Туристические компании Монголии выступили с инициативой расширения связей, в первую очередь, со странами-соседями», — говорится в официальном письме организаторов форума в Улан-Баторе.

Ассоциация Туризма Монголии приглаcила к участию в форуме представителей ведущих туроператорских компаний России, а также СМИ, которым предлагается посетить столицу страны, познакомиться с её культурой и туристическими возможностями.

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Генеральный директор «Олимпия Райзен Сибирь» Виктор Данн планирует принять участие в форуме «Visit Mongolia 2023-2025» и смотрит на будущее туризма в Монголии с оптимизмом. Он приводит в пример Китай, куда россияне изначально поехали с целью шоппинга, а затем заинтересовались и другими аспектами отдыха.

«В современных условиях Монголия может стать отличным направлением для шоппинга. Напомню, что именно с этого когда-то начиналось освоение туристами Китая. Кроме того, россиянам будет интересно познакомиться с культурой, историей страны, её уникальной кухней. Я сам был трижды в Монголии. Добираться туда можно через республику Алтай, по Чуйскому тракту. Прибыв туда, ты будто попадаешь в мир, не тронутый человеком. Монголы сами почти не рыбачат, поэтому местные озёра просто кишат рыбой – там удивительная рыбалка», — рассказал Виктор Данн.

Конечно, сегодня Монголия и её культура нуждаются в рекламе для туристов, считает Виктор Данн, и предстоящий форум в Улан-Баторе может стать одним из важных шагов в этом направлении.

«Желающие посетить Монголию есть, но пока их не очень много. Как правило, сейчас туры туда совмещаются с поездками на Алтай, который граничит со страной. В основном, это поездки на личных авто, эко-туры, связанные с познанием природы Монголии. Созерцательный туризм. Выходишь из авто – ты один на один со степью. Некоторых это привлекает – люди устают от урбанистики», — отметил член правления Новосибирской Ассоциации туристских организаций (НАТО) Игорь Соловьев.

По мнению эксперта, сложности с привлечением туристов в Монголию могут быть связаны с тем, что среди сибиряков традиционно высок спрос на отдых у моря, в чем Монголия, конечно, уступает другим направлениям. Однако туристический потенциал у соседней страны, безусловно, есть.

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