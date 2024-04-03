В Новосибирске открылся форум сибирского гостеприимства «Дикоросы»

3 апреля открылся сибирский туристический форум «Дикоросы» в МВК «Новосибирск Экспоцентр». Форум собирает представителей сферы туризма и ресторанного бизнеса Сибири и Дальнего Востока уже в пятый раз.

«Я желаю всем успешного участия в деловой программе, выставке, хороших результатов и, самое главное, обратной связи, чтобы следующие «Дикоросы» стали еще интереснее и успешнее», — сообщил губернатор региона Андрей Травников в ходе открытия форума.

Как констатировал директор департамента развития туризма Министерства экономического развития Российской Федерации Алимбек Хидзев, на сегодня в России существует множество мер поддержки отрасли, цель у них одна — развитие туризма. При этом для достижения этой цели выбираются разные подходы в зависимости от возможностей того или иного региона.

Форум «Дикоросы» продлится до 5 апреля. На площадке за несколько дней насыщенной программы обсудят инвестиции в отрасль и меры поддержки, стратегию развития туризма в Сибири, формирование и упаковку сибирского туристического продукта на внутреннем и внешнем рынках, национальные туристические маршруты Сибири. Организаторы также определят лучший туристско-информационный центр в России. Параллельно 4 апреля на форуме «КЕЙТЕРИНГ + ИВЕНТ СИБИРИ — 2024» эксперты обсудят возможности для развития макрорегиона.

Напомним, что ранее стало известно, что три туристических проекта из Новосибирской области получат 9 млрд рублей льготных кредитов.