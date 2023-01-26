В Новосибирске вылет рейса авиакомпании SCAT Airlines в казахстанский город Тараз задерживается на 17 часов. Вылет должен был состояться 26 января в 2 часа ночи. Информация о задержке рейса появилась на сайте аэропорта Толмачево.

Новое расчётное время вылета, указанное на онлайн-табло — 19:00. Как сообщили в новосибирской транспортной прокуратуре, выполнение рейса ожидают 171 пассажир, 17 из них дети. В ведомстве организовали выездной приём граждан. Также осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг.

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