Стало известно, сколько зерна поставила на экспорт Новосибирская область в I квартале 2024 года

В I квартале 2024 года зафиксирован рост отгрузок зерна из Новосибирской области в азиатском направлении. Наиболее популярными сельскохозяйственными культурами, отгруженными из региона в адрес получателей из Китая и Монголии, стали ячмень, пшеница, горох, гречиха и овёс, сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям.

Отмечается, что в сравнении с аналогичным периодом 2023 года два азиатских государства показали значительную внешнеэкономическую активность, увеличив совокупный объем импорта зерновых из Новосибирской области почти в два раза.

Всего за три первых месяца 2024 года регион поставил на экспорт 225,5 тысяч тонн зерновых. 56% этого объема отправлено в Китай, что почти в 1,7 раз больше, чем с января по март прошлого года. В номенклатуру экспорта в КНР вошли семь позиций: ячмень (45,8 тысяч тонн), горох (34,5 тысячи тонн), пшеница (20 тысяч тонн), гречиха (9,7 тысяч тонн), лён (6,2 тысяч тонн), овёс (5,4 тысяч тонн) и рапс (5,2 тысяч тонн).

В Монголию в I квартале 2024 года отправлено 15 тысяч тонн пшеницы, тогда как за аналогичный период прошлого года из Новосибирской области в эту страну были отправлены партии с горохом и овсом в общем объеме 531,5 тонн.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, сколько зерна поставила на экспорт Новосибирская область в 2023 году.