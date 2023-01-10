Новая поликлиника с отделениями лучевой и эндоскопической диагностики, дневным стационаром и клинико-диагностическими лабораториями появилась в новосибирском микрорайоне Новомарусино. Медицинское учреждение построили по нацпроекту «Здравоохранение».

На ул. Большой в Новосибирске построили новую поликлинику — филиал городской поликлиники №18. Учреждение рассчитано на приём жителей с двух микрорайонов города — Новомарусино и Дивногорского.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в новой поликлинике будут работать детское и взрослое отделения. Медучреждение будет многопрофильным — здесь откроют кабинеты для диагностики, женскую консультацию, лаборатории и отделение восстановительного лечения. Приём будут осуществлять терапевты и узкие специалисты, которые смогут принимать до 300 пациентов ежедневно.

1 of 3

Уточняется, что поликлиника откроет свои двери пациентам в течение 2023 года, после получения медицинской лицензии. На сегодняшний день на огороженную территорию с новым зданием доступ для посторонних закрыт.

Напомним, что медучреждение строили по государственной программе модернизации первичного медицинского звена национального проекта «Здравоохранение», по которой в 2022 году были введены в эксплуатацию амбулатория с подстанцией скорой помощи в селе Верх-Тула, амбулатория в Мочище, поликлиника на улице Кубовой в Новосибирске и в Криводановке.