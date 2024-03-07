Современную трехэтажную поликлинику в микрорайоне Абашево Новокузнецка построили взамен старого аварийного здания. Всего в строительство и оснащение нового медучреждения вложено 333,6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-центре правительства региона.

«Мы в Кузбассе активно модернизируем наши медучреждения, возводим современные ФАПы и реализуем свой региональный проект «Моя новая поликлиника». Поликлиника в Абашево стала первой, построенной по этой программе. Работу продолжаем — до 2025 года планируется построить минимум 34 медицинских организации в 13 муниципалитетах», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Новая поликлиника входит в структуру Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова, здесь будут получать медпомощь более 22 тысяч взрослых пациентов. Процесс организован с учетом бережливых технологий, есть навигация и комфортные зоны ожидания. Выделены «красная» и «зеленая» зоны, что обеспечит инфекционную безопасность для потоков пациентов. Внедрена система «Электронная очередь». При планировании и размещении кабинетов учтены требования по созданию доступной среды для маломобильных граждан.

Оснащение поликлиники соответствует современным требованиям. Установлено новое оборудование стоимостью более 52 млн рублей: операционный стол, лазерный аппарат для резекции и коагуляции, наркозно-дыхательный аппарат, автоматический рефрактометр для выявления таких патологий, как гиперметропия, миопия или астигматизм глаз, бесконтактный пневмотонометр для измерения внутриглазного давления, новый аудиометр для оценки остроты слуха и другая аппаратура. Она позволит врачам применять современные методы диагностики и лечения.

Коллектив поликлиники полностью укомплектован: 70 медицинских сотрудников, среди которых 20 врачей разных специальностей.

1 мая в Новокузнецке после капремонта и переоснащения откроется еще одна поликлиника — на Площади Побед. Также подготовлен проект поликлиники на Орджоникидзе, 32, строительство начнется в этом году. Кроме того, идет проектирование большой поликлиники на 60 тысяч человек в квартале 45–46.

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