В Новосибирском районе открылась новая поликлиника

В селе Криводановка Новосибирского района открыта новая поликлиника, рассчитанная на 300 посещений в сутки. Старое здание поликлиники не отвечает современным стандартам.

В Криводановке открыта и введена в эксплуатацию новая поликлиника с двумя блоками — для взрослых и детей. В новом здании предусмотрены диагностические кабинеты, лаборатории, кабинеты профильных врачей, отделение восстановительного лечения и женская консультация. Будут организованы несколько входных групп.

«Сегодня Криводановка – активно развивающаяся территория, здесь постоянно идет прирост населения, на данный момент за старой больницей закреплено 12,2 тысяч жителей, в перспективе эта цифра вырастет до 19,5 тысяч человек. Поэтому строительство нового учреждения здравоохранения на территории крайне необходимо. Построенная поликлиника сделает медицинскую помощь для жителей Криводановки ближе и доступнее», – сообщил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков. Его слова приводит правительственная пресс-служба.

Также министр рассказал, что в этом году будет открыто более двадцати новых медицинских учреждений в Новосибирской области.

Напомним, что ранее стало известно, когда отправится первая прямая электричка по маршруту Новосибирск—Татарск.