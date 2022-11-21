Новосибирская торговая сеть начинает экспансию в Красноярске

Основанная в Новосибирске сеть «Фермер-Центр» объявила о выходе в Красноярск. 18 ноября в городе был открыт первый магазин под этим брендом. До конца года будет запущено еще 2 объекта. В целом в компании отмечают, что рынок Красноярска рассчитан на 120-150 магазинов «Фермер-Центр».

О выходе в Красноярск «Континенту Сибирь» сообщил генеральный директор «Фермер-Центр франчайзинг» Илья Сухарев. По его словам, помимо запущенного магазина на улице Партизана Железняка в этом году в Красноярске будет открыто еще два объекта. На сегодня уже ведутся строительно-монтажные работы, и завозится оборудование. Сейчас в Красноярске функционирует полноценный офис, проектная работа велась на протяжении 5 месяцев.

По оценкам Ильи Сухарева рынок только Красноярска (без Красноярского края) рассчитан на 120-150 магазинов «Фермер-Центр». Эту задачу (по открытиям) в компании планируют решать в течение ближайших 2-3 лет.

Мастер-партнером и владельцем лицензии на территории Красноярского края в мае 2022 года стало «Семейное хозяйство Вербицкие», владелец – Дмитрий Вербицкий, управляющий партнер – Максим Павлов. «Дмитрий и его команда хорошо разбираются в ритейле и за последние годы исследовали разные модели», – отметил Илья Сухарев.

По итогам первых дней продаж «Фермер-Центр» не увидел значительных отличий в потребительских предпочтениях жителей Красноярска в сравнении с жителями Новосибирска.

Напомним, что крупнейшими локальными торговыми сетями Красноярского края являются «Красный Яр» (также развивает сеть дискаунтеров «Батон») и «Командор» (также развивает сеть дискаунтеров «Хороший»). Обе компании являются членами «Восточного союза» ритейлеров. В 2022 году стало известно о вхождении «Красного Яра» наряду с иркутской «Слатой» в состав группы Х5. В свою очередь руководитель «Красного Яра» Анжела Рябова стала директором формата «дискаунтер» сети «Магнит». В «Красном Яре» от комментариев по поводу выхода в город «Фермер-Центра» отказались.

Первый магазин под брендом «Фермер-Центр» был открыт в Новосибирске на улице Державина в ноябре 2016 года . Первоначально проект «Фермер-Центр» развивала новосибирская ГК «Холидей». В настоящий момент cобственником и руководителем компании «Фермер-Центр франчайзинг» является Илья Сухарев, бывший коммерческий директор ГК «Холидей». На сегодня, согласно сайту компании, «Фермер-Центр» представлен в Новосибирской, Омской и Кемеровской областях – всего в сети 44 магазина. Весной 2022 года ритейлер анонсировал грядущий выход в Томскую область по схеме франчайзинга. По данным сайта сети, пока магазины в этом регионе еще не запущены