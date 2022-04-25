Новосибирский «Фермер-Центр» планирует до конца года выйти еще в 2-3 новых для себя региона

Основанная в Новосибирске сеть «Фермер-Центр» объявила о предстоящем выходе в Томскую область по схеме франчайзинга. До конца года география присутствия сети может расшириться еще за счет 2-3 новых для компании регионов.

«В Томске мы будем работать по принципу мастер-франчайзинга. Если кратко, то мастер-франчайзи, во-первых, владеет лицензией на территории региона. Во-вторых, сам договаривается с поставщиками и создает товары под брендом «Фермер-Центр». В-третьих, сам развивает франчайзинговую сеть на территории региона, – пояснил в своем ТГ-канале cобственник и руководитель компании «Фермер-Центр франчайзинг» Илья Сухарев. – Сейчас идет поиск локаций. Параллельно в центральном офисе в Новосибирске стажируются два менеджера-закупщика. Им под кураторством сотрудника головной компании необходимо подобрать ассортимент, заключить договоры с локальными поставщиками, организовать логистику».

Первый магазин под брендом «Фермер-Центр» был открыт в Новосибирске на улице Державина в ноябре 2016 года . Первоначально проект «Фермер-Центр» развивала новосибирская ГК «Холидей». В настоящий момент cобственником и руководителем компании «Фермер-Центр франчайзинг» является Илья Сухарев, бывший коммерческий директор ГК «Холидей»

Он отметил, что 2 недели назад посетил Томск и охарактеризовал его как «очень интеллектуальный, пронизанный культурой город». «Что характерно, конкуренции в нашей нише сейчас там нет. Будем усиленно работать, чтобы произвести на томичей яркое первое впечатление при открытии», – резюмировал Илья Сухарев. По его словам Томская область интересна тем, что там очень много небольших крафтовых производителей, хорошо развита культура производства полезных продуктов с натуральными составами.

В мае «Фермер-Центр» планирует провести в Томске конференцию для поставщиков, а в планах до конца года – выйти еще в 2-3 региона.

В настоящее время, согласно сайту компании, «Фермер-Центр» представлен в Новосибирской, Омской и Кемеровской областях, а всего в сети 53 магазина. Объем вложений в открытие одной точки оценивается в 1,2 — 2,3 млн. рублей.

Напомним, что в 2021 году в Новосибирскую область вышла томская ГК «Лама» (развивает магазины под брендами SPAR, «Хороший выбор», «Первоцен»). Она приобрела права аренды магазинов у «Сибирского Гиганта». Также в Новосибирской области присутствует томская торговая сеть «Ярче!».