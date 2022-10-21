В «Восточном союзе» продуктовых ритейлеров вновь меняется руководство

Как стало известно «Континенту Сибирь», Анжела Рябова покинула пост руководителя «Восточного союза» продуктовых ритейлеров, учрежденного красноярской сетью «Красный Яр», иркутской «Слатой» и хабаровским «Самбери».

Об уходе Анжелы Рябовой «Континенту Сибирь» с поста руководителя «Восточного союза» сообщило сразу несколько участников рынка. В самом объединении подтвердили эту информацию.

«Завершена работа Анжелы Рябовой в роли руководителя альянса «Восточный союз». Причиной стали семейные обстоятельства и необходимость переезда в Москву», – отметили в пресс-службе «Восточного союза». Напомним, что ранее стало известно об уходе Анжелы Рябовой с поста руководителей сетей «Красный Яр» и «Батон».

Стоит отметить, что «Восточный союз» продуктовых ритейлеров был образован в мае 2021 года при участии бывшего топ-менеджера «Магнита» Ольги Наумовой. Соучредителями альянса стали красноярская сеть «Красный Яр», иркутская «Слата» и дальневосточная «Самбери». Позднее партнером альянса стала красноярская сеть «Командор».

18 января стало известно о смене руководства в «Восточном союзе». Ольга Наумова решила освободить кресло гендиректора альянса и сменить место работы. Учредители объединения ритейлеров приняли решение предложить вакантный пост гендиректору торговых сетей «Красный Яр» и «Батон» Анжеле Рябовой.

В августе 2022 года стало известно о том, что основатели «Восточного союза» – сети «Красный Яр» и «Слата» – войдут в состав группы Х5, развивающей магазины под брендом «Пятерочка». После этого сразу несколько опрошенных «Континентом Сибирь» экспертов сошлись в том, что в сложившейся ситуации сам союз теряет свой смысл, так как в нем остались только красноярский «Командор» и хабаровский «Самбери». «На мой взгляд, никаких перспектив у союза нет. Целью его создания изначально мог быть либо выход на IPO, либо последующая продажа стратегическому инвестору, но по факту имела место продажа лишь двух участников объединения. Я сомневаюсь, что «Командор» и «Самбери» будут продолжать деятельность союза. Вся работа, которая была проделана, и затраты, которые были понесены — коту под хвост», – отмечал «Континенту Сибирь» совладелец сетей «Низкоцен», «Победа», «SPAR Омск» Виктор Шкуренко. В таком же ключе высказывался и экс-директор по продажам «Ашан Россия», бывший совладелец сети «Домоцентр» Олег Ермишкин, по мнению которого подобные форматы недееспособны. В свою очередь генеральный директор «Фермер-Центр франчайзинг» Илья Сухарев вообще допускал, что назначение Ольги Наумовой на позицию главы «Восточного союза» с самого начала являлось подготовкой плацдарма для последующей сделки с федеральными сетями.

На фоне таких оценок в «Красном Яре» в августе 2022 года заверяли «Континент Сибирь», что «Восточный союз» продолжает свою деятельность, а все обязательства, существующие у компаний в рамках этого объединения будут выполнены. «В дальнейшем мы будем искать возможности и форматы взаимодействия с коллегами, так как нам важен опыт всех участников», – отмечали в «Восточном союзе» в августе 2022 года, добавляя, что говорить о конкретных кадровых решениях и перестановках также преждевременно.

Тем не менее, уже в октябре 2022 года в «Восточном союзе» вновь поменялось руководство. «На текущий момент обязанности по координации деятельности объединения ритейлеров Восточной Сибири осуществляет Дмитрий Сухарев, ранее успешно курировавший в Союзе направление «Кондитерские изделия»», – пояснили «Континенту Сибирь» в «Восточном союзе». По словам участников рынка, Дмитрий Сухарев является выходцем из красноярской торговой сети «Командор» и хорошо известен членам альянса.

«Континент Сибирь» будет следить за дальнейшим развитием событий.