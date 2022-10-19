В крупном красноярском ритейлере сменилось руководство спустя 2 месяца после сделки с Х5

Как стало известно «Континенту Сибирь», в торговой сети «Красный Яр» меняется руководство. Миноритарный акционер и гендиректор ритейлера Анжела Рябова покидает компанию. Обязанности руководителя «Красного Яра» возложены на ее заместителя Михаила Климовича. Примечательно, что 2 месяца назад стало известно о вхождении «Красного Яра» в состав Х5.

О том, что Анжела Рябова покидает «Красный Яр», «Континенту Сибирь» стало известно сразу от нескольких источников. В самой компании подтвердили эту информацию. «Генеральный директор розничных сетей «Батон» и «Красный Яр» Анжела Рябова приняла решение покинуть компанию в октябре. Причиной стали семейные обстоятельства и необходимость переезда в Москву. На текущий момент исполняет обязанности генерального директора ГК «Красный Яр» Михаил Климович, ранее занимавший позицию первого зама генерального директора данной группы компаний», — отметили «Континенту Сибирь» в пресс-службе ритейлера.

Стоит отметить, что Михаил Климович имеет большой опыт работы в «Красном Яре», и участники рынка ожидают, то он закономерно будет утвержден в должности генерального директора компании. Что касается Анжелы Рябовой, то с учетом ее переезда в Москву собеседники издания допускают, что она может продолжить работу в сфере ритейла, но уже на стороне одной из крупных федеральных сетей.

ГК «Красный Яр» включает 226 магазинов «Красный Яр» и дискаунтеров «Батон» в Красноярском крае, Туве и Хакасии совокупной торговой площадью 103,5 тысячи квадратных метров, Учредителями ООО «Смарт» (управляющая компания сети магазинов «Красный Яр»), по данным Rusprofile, являются ООО «Смарт-Ритейл» (30%), Вадим Кириллов (25%), Олег Рудовский (25%), Дмитрий Саенко (11,9%), Владислав Гусаков (10%), Анжела Рябова (2,1%). Учредителями ООО «Смарт Ритейл» являются Вадим Кириллов (50%), Олег Рудовский (30%), Дмитрий Саенко (17%), Анжела Рябова (3%).

Напомним, что 2 августа стало известно о продаже 70% крупнейшего красноярского ритейлера «Красный Яр» (магазины под брендами «Красный Яр» и «Батон») и 70% акций крупнейшего иркутского ритейлера «Слата» (магазины под брендами «Слата» и «ХлебСоль») московской группе X5. «Континент Сибирь» выпускал развернутый материал, в котором участники рынка высказывали свои прогнозы относительно дальнейшего развития событий. На тот момент в X5 отмечали, что после получения всех необходимых разрешений со стороны регулирующих органов к X5 перейдут доли в размере 70% в бизнесах «Красный Яр» и «Слата». При этом сети продолжат работу под своими брендами с сохранением операционных процессов. Одновременно часть процессов будет интегрирована с X5 для возможности реализации синергического эффекта, в том числе в сфере закупок и логистики. Управление торговыми сетями будет осуществляться через единую управляющую компанию. Стратегическое управление данной УК будет осуществляться советом директоров.

Опрошенные изданием участники рынка говорят о том, что уход Анжелы Рябовой был незапланированным. По словам одного из них, именно Анжела Рябова была инициатором тесной кооперации со «Слатой», а также отмечают ее роль в сделке с Х5. Вместе с тем, тот факт, что преемником стал ее первый заместитель Михаил Климович, говорит о том, что ожидать кардинальных перемен как с точки зрения работы ритейлера, так и с точки зрения хода интеграции с Х5, не стоит. Компания продолжает работать в прежнем режиме и следовать взятым на себя обязательствам.