Как и прогнозировал «Континент Сибирь», Анжела Рябова, возглавлявшая торговые сети «Красный Яр» и «Батон», перешла на работу в «Магнит». Она назначена директором формата «дискаунтер».

По данным пресс-службы «Магнита», Анжела Рябова будет отвечать за разработку и реализацию стратегии развития формата, построение специализированных операционных, коммерческих и логистических функций, формирование профессиональной команды, масштабирование формата в России, а также за достижение требуемых операционных и финансовых бизнес-показателей дискаунтеров. Анжела Рябова будет находиться в прямом подчинении у президента компании.

«Дискаунтеры остаются одним из наиболее быстрорастущих сегментов рынка и по-прежнему сохраняют высокий потенциал для дальнейшего развития. Я очень рада присоединиться к команде «Магнита» и принять этот амбициозный вызов. Нам предстоит много сложной и интересной работы, чтобы создать на российском рынке новый стандарт дискаунтеров», – отметила Анжела Рябова. Ее комментарий приводит пресс-служба «Магнита».

Стоит отметить, что в ходе круглого стола ритейлеров, который проводил «Континент Сибирь» в мае 2022 года, Анжела Рябова говорила, что на ее взгляд, хорошая модель дискаунтера — это «Моя Цена» («Магнит») и «Чижик» (X5 Retail). «Не стоит забывать, что формат должен также приносить прибыль акционерам», – подчеркивала Анжела Рябова.

Напомним, что Анжела Рябова имеет более чем 20-летний опыт работы в розничной торговле, причем в значительной степени предпринимательский. В 2000-х она создала, успешно развила и продала компанию «Позывной» – одну из ведущих сетей салонов мобильной связи в Восточной Сибири. После этого занимала позицию федерального директора «Цифрограда», а также была со-основателем и исполнительным директором компании «Заодно» (в последствии бренд HomeMarket). До прихода в «Магнит» Анжела Рябова руководила группой компаний «Красный Яр», а также «Восточным союзом», объединяющим сети «Красный Яр», «Батон», «Слата», «ХлебСоль», «Самбери».

О том, что Анжела Рябова покидает «Восточный союз» и «Красный Яр» «Континент Сибирь» сообщал в октябре. Ее заместитель по «Красному Яру» Михаил Климович возглавил торговую сеть после ее ухода. В свою очередь руководителем «Восточного союза» стал Дмитрий Сухарев, ранее успешно курировавший в объединении направление «Кондитерские изделия».

На тот момент в пресс-службе «Красного Яра» отмечали, что уход Анжелы Рябовой связан с семейными обстоятельствами и необходимостью переезда в Москву. Однако источники издания отмечали, что в дальнейшем стоит ожидать назначения Анжелы Рябовой в крупном федеральном ритейлере, упоминая «Магнит».

Что касается «Красного Яра» (магазины под брендами «Красный Яр» и «Батон»), то 2 августа стало известно о продаже 70% его акций московской группе X5. Несмотря на свой уход из компании, Анжела Рябова, по данным Rusprofile, пока остается миноритарным акционером «Красного Яра».

ГК «Красный Яр» включает 226 магазинов «Красный Яр» и дискаунтеров «Батон» в Красноярском крае, Туве и Хакасии совокупной торговой площадью 103,5 тысячи квадратных метров, Учредителями ООО «Смарт» (управляющая компания сети магазинов «Красный Яр»), по данным Rusprofile, являются ООО «Смарт-Ритейл» (30%), Вадим Кириллов (25%), Олег Рудовский (25%), Дмитрий Саенко (11,9%), Владислав Гусаков (10%), Анжела Рябова (2,1%). Учредителями ООО «Смарт Ритейл» являются Вадим Кириллов (50%), Олег Рудовский (30%), Дмитрий Саенко (17%), Анжела Рябова (3%).