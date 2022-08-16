Специально для Вас. Предвосхищая тренд – сеть «Фермер-центр» открыла 2 магазина мини-формата в Новосибирске

Дмитрий Катаев
 
По словам владельца франчайзинговой сети «Фермер-центр» Ильи Сухарева, мини-формат позволяет быть ближе к покупателю, так как найти хорошую площадку под такой магазин существенно проще. Фото предоставлено компанией
По словам владельца франчайзинговой сети «Фермер-центр» Ильи Сухарева, мини-формат позволяет быть ближе к покупателю, так как найти хорошую площадку под такой магазин существенно проще. Фото предоставлено компанией

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