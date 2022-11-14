Команда Авито Работы запускает технологичных чат-ботов, которые возьмут на себя обработку откликов и первичный отбор соискателей. По подсчётам платформы, благодаря ботам работодатель в среднем сможет оптимизировать 1500 рублей на одну вакансию. Технология доступна всем клиентам платформы независимо от размера организации. Сегодня в базе Авито Работы — свыше 1,6 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса.

Функционал чат-ботов покрывает целый ряд рутинных задач рекрутера. Он сам разберёт отклики и ответит на них, уточнит у кандидатов нужную для работодателя информацию и отберёт на её основе наиболее релевантных претендентов — останется назначить и провести собеседование. Подключить чат-бота можно при размещении вакансий и из любого кабинета на Авито.

«Современный рекрутинг сложно представить без сервисов, автоматизирующих трудоёмкие процессы подбора. Спрос на прикладные HR-Tech решения постоянно растёт — как среди крупных компаний с потребностью в сотни тысяч кандидатов в год, так и среди предприятий малого бизнеса, — комментирует Артем Кумпель, управляющий директор Авито Работы. — Мы стремимся не только удовлетворять потребности наших пользователей, но и предугадывать их. Инновации, которые развивает Авито Работа, помогают приблизить встречу работодателя и соискателя на платформе. Большую роль здесь играют чат-боты — направление, где мы обладаем сильной экспертизой. Чат-бот Авито — гибкий инструмент, и любой работодатель, независимо от размера и региона присутствия, может воспользоваться готовыми шаблонами или создать свой собственный сценарий».

При использовании чат-бота работодатель в среднем экономит 1500 рублей в расчёте на одну вакансию. Настройка инструмента занимает порядка 7-10 минут, а по статистике платформы бота до конца проходят 70% соискателей.

Чат-бот — инструмент, позволяющий автоматизировать наём и забирающий на себя рутинные задачи рекрутера.

Моментальная обработка откликов

Бот работает круглосуточно и будет обрабатывать отклики моментально — в любое время суток, независимо от дня недели или праздников. Вся коммуникация работодателей с соискателями происходит в мессенджере Авито. При этом человеку, ответственному за наём, не придётся самому задавать однотипные вопросы и тратить время на разбор откликов вручную.

Отсев нерелевантных кандидатов

С помощью чат-ботов удобно составить целевой портрет идеального кандидата — с определённым образованием, опытом или другими критериями, важными для компании. Благодаря отсекающим вопросам чат-бот отсеет нерелевантные отклики и отберёт только наиболее подходящих соискателей.

Интеграция с сервисами Авито

Чат-бот проконтролирует, чтобы рекрутер не пропустил кандидатов в потоке сообщений. Технология бесшовно интегрирована с мессенджером Авито и с разделом «Кандидаты» в профессиональном кабинете работодателя Авито Pro. Все отклики будут собраны в одном месте, а наиболее подходящие — показаны в отдельной вкладке.

Разнообразные сценарии чат-ботов

Для удобства нанимателей после анализа их наиболее популярных запросов созданы 6 сценариев чат-ботов: универсальный, для удалённой работы, для запроса необходимых документов для трудоустройства, для групп профессий «Водители, таксисты» и «Курьеры», а также для соискателей, готовых работать вахтовым методом. Работодатель может выбрать готовый вариант или создать в конструкторе индивидуальный сценарий. Последние будут проходить обязательную проверку умными алгоритмами и модераторами платформы.

Более подробная информация о новых чат-ботах Авито Работы доступна на сайте.