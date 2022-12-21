Без каких HR-технологий не получится обойтись в ближайшие годы?

Вопреки опасениям писателей-фантастов, роботы и цифровые технологии не отнимают работу у людей, а как раз наоборот – становятся помощниками рекрутеров и в режиме 24/7 помогают работодателю и соискателю сойтись вместе. «Континент Сибирь» совместно с job-платформами, а также некоторыми крупными работодателями из регионов СФО, разбирался в том, как «цифра» сегодня помогает решить вопрос с трудоустройством с точки зрения и работодателя, и соискателя.

Почему время не может заменить деньги

Каждый работодатель, набирая сотрудников, старается выполнять эту задачу как можно быстрее, дешевле и качественнее. Однако у всех компаний в зависимости от их размера, отрасли, профиля, региона, бизнес-стратегии и задач выстраивается своя собственная кадровая политика, где заложены определенные приоритеты. Поэтому работодатель часто встает перед дилеммой. Например, если ему требуется, в первую очередь, линейный персонал с большой ротацией, он не выберет решение, которое даст ему скорость найма, но существенно увеличит его цену.

«У нас есть разные вакансии, одни закрываются быстро и надолго, другие периодически возникают вновь. Это могут быть сотрудники в торговый зал, продавцы в гастрономию, кассиры, – так прокомментировали ситуацию представители новосибирской сети супермаркетов «Быстроном». – Как показывает опыт, около 30% нанятых нами сотрудников, включая линейный персонал, остаются в компании достаточно продолжительное время – в среднем, лет по 5-7. Если же говорить о руководителях, административном персонале, то здесь никакой текучки нет».

Несмотря на все различия, каждый работодатель в сумме своих запросов заинтересован примерно в одном и том же. Чтобы время, силы и средства, необходимые для поиска сотрудников, использовались с наибольшей эффективностью. А поскольку эти три показателя обычно взаимосвязаны, есть способы улучшить их все сразу. И тут на помощь и приходят цифровые технологии.

Рекрутинг в режиме 24/7

К одному из популярных цифровых помощников, которыми пользуются компании, ищущие сотрудников, относится чат-бот. Исследование «Авито Работы» показало, что каждый шестой сибиряк успешно использует виртуальных ассистентов для общения с потенциальным работодателем. «Согласно одному из опросов, проведенных нашим клиентом среди кандидатов, 68% респондентов утверждают, что с чат-ботом общаться удобнее, чем по звонку. Чат-бот – это не только правая рука рекрутера и HR-менеджера, но и гарант бесшовного пути кандидата», – комментирует основатель платформы HR Messenger Руслан Абдулганиев.

Особенно популярны такие сервисы среди молодежи: почти 40% соискателей в возрасте до 25 лет отметили, что виртуальный ассистент позволяет получить исчерпывающие ответы на все заданные вопросы и эффективно решить поставленные задачи. Но этим сфера их применения не ограничивается. «Чат-ботов успешно используют не только в общении с молодыми соискателями. Например, в одной сети пансионатов для пожилых людей, работающей в 5 регионах России, с помощью чат-ботов закрывают до 100 вакансий в месяц, кандидаты — возрастом до 45-60 лет», – добавляет Руслан Абдулганиев.

Автоматизация первого этапа найма, где сортируются базовые критерии, пригодится любой компании – в первую очередь, той, которая, например, имеет головной офис в одном регионе и крупные представительства в других. Примером сибирской компании, для которой этот вопрос очень важен, может стать омская сеть салонов сотовой связи «IZЮM», которая является официальным дилером Tele2 в регионе (большая часть точек работает именно под этим брендом), а также присутствует в Москве, Московской и Тюменской областях. Около 80% всех вакансий от нее относится к сфере продаж SIM-карт, гаджетов и аксессуаров.

Представители «IZЮMа» отметили «Континенту Сибирь», что чат-боты хорошо помогают им: «С ними сократились затраты рекрутеров, так как нам удалось автоматизировать многие рутинные процедуры. Работа стала более целенаправленной и быстрой. Для нас первоочередной вопрос стоит не в том, где искать кандидатов, а каких именно кандидатов мы ищем».

По словам представителей компании, чат-бот взял на себя задачи по первичному отсеву неподходящих кандидатов и валидации оставшихся. Для этого достаточно задать в сценарии работы бота важные для компании и вакансии критерии, включая опыт, образование и многое другое. Представители «IZЮMа» при этом уточнили, что речь не идет о том, что несоответствие каким-либо их этих критериев может автоматически стать поводом для отказа. Просто, например, при оформлении трудового договора с гражданами других стран нужен отдельный набор документов – и чат-бот может заранее предупредить об этом соискателя.

Еще один пример того, что может дать чат-бот, привел партнер сервиса Самокат. Так, чат-бот готов к общению в режиме 24/7. По данным партнеров онлайн-ритейлера, включение в работу робота позволило расширить кандидатскую воронку на 15%. В свою очередь, средний срок выхода курьеров на работу сократился, поскольку их отклики теперь могут отрабатываться молниеносно даже в выходные и праздники.

«Осень и зима для нас – самая активная пора, – рассказывает Евгения Корнилова, руководитель департамента по работе с массовыми профессиями. – Погодные условия за окном ухудшаются, что влияет на увеличение числа заказов в сервисе. Здесь Авито Работа служит нам настоящей палочкой-выручалочкой, поскольку предоставляет подходящих для нас кандидатов».

Как снизить цену найма?

Безусловно, чат-бот не стоит рассматривать как стопроцентную замену живого рекрутера. Тем не менее, он может стать ценным помощником, вне зависимости от того, каких специалистов ищет компания. Будут ли это стажеры, молодые специалисты на подработку или профессионалы с высокими требованиями к стажу и набору навыков. Примером компании, которой требуются достаточно редкие и даже штучные специалисты, может стать «Трансинвест», работающий с добывающими предприятиями Кузбасса. «Больше всего нам нужны водители спецтехники и, в первую очередь, самосвалов – для вахтовой работы на разрезах Кемеровской области, – говорит начальник отдела кадров «Трансинвеста» Ирина Гранкина. – И мы видим, что хороших водителей с опытом, который нужен именно нам, немного. Поэтому мы проводим индивидуальную работу с каждым кандидатом – после того, как чат-бот помогает выбрать тех, кто потенциально может подойти нам».

По ее словам, в усовершенствовании процесса рекрутинга компании очень помог новый формат размещения вакансий на job-платформе, который с июля этого года появился на Авито. Суть его заключается в том, что плата взимается не за само размещение вакансии на платформе (опубликовать ее можно бесплатно), а только за отклики заинтересовавшихся кандидатов. «За последние месяцы это позволило нам снизить расходы на размещение объявлений, охватить новые города, разместить больше вакансий – и, как результат, найти подходящих нам соискателей», – прокомментировала Ирина Гранкина.

Примером того, как меняется стоимость найма с подключением услуг Авито, может стать основанная в Новосибирске федеральная сеть автосервисов FIT Service. Руководство компании согласилось с тем, что именно здесь рабочие вакансии закрываются быстрее всего, поскольку та часть работы, за которую отвечает платформа, оптимизирована очень хорошо и четко. Значительно изменилась и стоимость каждой закрытой вакансии. «По сравнению с другими инструментами, Авито Работа, за счет своей оптимизации, дает нам самую высокую конверсию из отклика в стажера. Кроме этого, на Авито нам нужно наименьшее количество касаний с кандидатом. Если быть точнее, то нам достаточно всего один раз проконтактировать с кандидатом, чтобы он стал сотрудником. Также изменилась стоимость вышедшего сотрудника. Сейчас она составляет, в среднем, 5-6 тысяч рублей», — отмечает ВРИО HRD компании FIT Service Ирина Кулиева.