Будущее российских дорог обсудили на форуме в Казани

Команда АО «Новосибирскавтодор» приняла участие в Международной специализированной выставке-форуме «Дорога 2022», которая проходила в Казани с 12 по 14 октября.

В преддверии Дня работников дорожного хозяйства традиционно прошло крупное отраслевое мероприятие, объединяющее ключевых представителей дорожно-транспортного комплекса. На площадке, которая в 2022 году предоставлена Международным выставочным центром «Казань Экспо» в столице Республики Татарстан, работали вице-премьер Марат Хуснуллин, сотрудники аппарата правительства РФ, министерства транспорта Российской Федерации, Росавтодора, ГУОБДД МВД России, органов исполнительной власти субъектов РФ. Гостями мероприятия также стали представители науки, производители материалов и дорожно-строительной техники, организации занимающиеся строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог.

Среди ключевых тем выставки-форума «Дорога 2022» особый интерес вызвали такие направления, как функционирование дорожной отрасли в условиях санкционных ограничений; развитие опорной сети автомобильных дорог Российской Федерации; реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги»; Москва – Казань – Екатеринбург как стратегически значимый транспортный маршрут; развитие кадрового потенциала дорожной отрасли, транспортное образование; автотуризм и дорожный сервис.

Представители АО «Новосибирскавтодор» приняли участие в пленарных заседаниях, тематических конференциях и круглых столах, познакомились с новейшими материалами, технологиями и передовыми образцами дорожно-строительной техники, представленными в павильонах выставочной экспозиции.

«Программа форума была очень содержательной, – рассказал «Континенту Сибирь» генеральный директор АО «Новосибирскавтодор» Анатолий Воробьёв. – Были затронуты все ключевые вопросы отрасли. Это и пятилетний план дорожного строительства, и вопросы повышения качества, подготовки кадров, поставки техники и импортозамещения. Обмен мнениями, новые контакты – все вместе позволяет надеяться, что дорог будет больше, дороги будут более качественными и безопасными».