Генеральный директор АО «Новосибирскавтодор» АНАТОЛИЙ ВОРОБЬЕВ в интервью «Континенту Сибирь» рассказал о том, как планирует развиваться предприятие, с какими новыми вызовами столкнулось и как их преодолевало, а также дал оценку общего состояния отрасли.

— Анатолий Анатольевич, по итогам 2021 года выручка «Новосибирскавтодора» увеличилась и достигла 14 млрд рублей (+8%), однако чистая прибыль уменьшилась до 181 млн рублей (-55%). С чем, на ваш взгляд, связана такая динамика? Означает ли это, что затраты на строительство и содержание дорог стали выше в целом для всей отрасли?

— Отрасль дорожного строительства далеко не автономна. Общий экономический тренд также отразился и на нас, в частности, негативная тенденция по росту стоимости строительных материалов. Есть сложности — поддержание крупного производственного предприятия требует постоянных инвестиций. На таком фоне наиболее актуальными представляются задачи по сохранению высокопрофессионального коллектива, способного обеспечить должное качество конечного продукта, даже с учетом потери доходности в среднесрочной перспективе. Правительство РФ и бизнес-сообщество (НАД — член НАИК) активно ищут способы восстановления рентабельности.

— По данным «Госзакупок», за период с января по август этого года «Новосибирскавтодор» заключил 57 контрактов, за тот же период 2021 года — 53. С учетом такой динамики заключаемых контрактов, с какими результатами компания планирует закончить 2022 год?

— Компания планирует сохранить показатель выручки на уровне не ниже 2021 года (~14 млрд руб.). Что касается прибыли, непосредственно сейчас много факторов, которые по-разному могут повлиять на этот показатель, — это как планы компании на дальнейшие развитие, так и принятие отдельных законодательных актов, в том числе касающихся удорожания. Вернемся к обсуждению динамики по факту сформированного финансового результата.

Правительство РФ и бизнес-сообщество активно ищут решения восстановления рентабельности

— Какой из реализованных за последний год дорожных проектов вы считаете наиболее успешным? Каким гордитесь больше всего?

— В настоящее время АО «Новосибирскавтодор» выполняет работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог более чем на 120 объектах, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Выделить определенный объект достаточно сложно, потому что ко всем объектам с точки зрения качества мы относимся с максимальной ответственностью. Сейчас в стадии реализации такие объекты, как реконструкция аэропортового комплекса Толмачево с вводом объекта в декабре 2022 года — и этот объект нас, безусловно, заставляет гордиться: он первый для нас в аэропортовой инфраструктуре, «мощный» по сложности выполнения.

— В 2021 году компания выиграла конкурс на строительство этапов 1а-1в Восточного обхода за 3,7 млрд рублей, в этом году — этап 1г. С учетом такой загрузки достаточно ли у компании мощностей для выполнения контрактов в срок?

— У АО «Новосибирскавтодор» достаточно мощности для исполнения контрактов, так как ежегодная инвестиционная составляющая — не менее 500 млн рублей. Эти средства вкладываются в техническую модернизацию. Парк дорожно-строительной техники «Новосибирскавтодора» насчитывает более 3 тыс. единиц — это машины отечественного и импортного производства. Имеется собственное производство асфальтобетона и цементобетона. Кроме того, компания вкладывается в развитие компетенций сотрудников.

— Для строительства дорог в основном используется техника, произведенная не на территории России. Как решается проблема импортозамещения в отрасли? Производят ли российские заводы асфальто- и бетоноукладчики, другую дорожно-строительную технику? Если нет, то как обстоят дела с запчастями и обслуживанием? Нет ли проблем с поставкой материалов на выполнение работ?

— Действительно, дорожно-строительная техника на 95% закупалась импортная. В перспективе ближайших пяти лет реально достичь 50-процентного показателя по замене зарубежных машин, как считают эксперты дорожной отрасли. Нужно понимать, что хотя речь о развитии импортозамещения дорожной техники велась еще в 2014–2015 годах, производство, например завод дорожной техники «Регион 45» в Подмосковье, начинает разворачиваться только теперь.

— «Новосибирскавтодор» — компания-бюджетополучатель. С государством иметь дело выгодно, но непросто. Во-первых, проверяющие инстанции. Во-вторых, возможность появления игрока, превосходящего по административному ресурсу. Как за последние 10 лет меняются условия работы с учетом упомянутых рисков — становится тяжелее или легче?

— У нас достаточно жесткий внутренний контроль, и всегда есть стремление работать еще лучше, поэтому ужесточение контроля со стороны государства мы воспринимаем как повод совершенствоваться и работать над ошибками, если они есть. Что касается административных ресурсов, то при проведении торговых процедур, которые год от года становятся более прозрачными, значимы другие критерии, например опыт и репутация компаний, участвующих в закупках. Да, конкуренция становится жестче, но это только повод не терять темп.

— В конце прошлого года «Новосибирскавтодор» предложил перевозчикам новую стратегию по перевозке инертных материалов и смесей. Получили ли вы положительный отклик со стороны участников рынка, можно ли считать этот проект успешным?

— Мы увеличили количество работающих с нами компаний, что позволяет сохранять ритмичность поставок.

— За свою историю «Новосибирскавтодор» рассматривал разные варианты развития, в том числе выход на смежные рынки. Планируете ли вы диверсифицировать деятельность компании в ближайшие годы?

— АО «Новосибирскавтодор», безусловно, планирует развитие и диверсификацию деятельности.

АО «Новосибирскавтодор» безусловно планирует развитие

и диверсификацию деятельности

— Считаете ли вы, что в дорожной отрасли сейчас наблюдается большая текучка кадров? Как вы решаете эту проблему?

— Большая текучесть кадрового состава действительно присутствует, здесь проблема в потере престижа профессии. Необходимо повышать престиж профессии: заработные платы, социальные гарантии, создавать бесплатные программы по обмену опытом, через единый центр (для практических тренировок). Развивать общую программу подготовки внутренних тренеров, создавать единую платформу и команду единомышленников. АО «Новосибирскавтодор» сотрудничает с ведущими дорожными вузами и колледжами в регионах присутствия. Кроме того, сотрудники АО «Новосибирскавтодор» повышают квалификацию в собственном специализированном Учебном центре, где проходят курсы внедрения лучших практик отечественных и зарубежных компаний, а также традиционный ежегодный инструктаж сотрудников ДРСУ в преддверии зимнего сезона. Цель — актуализация профессиональных знаний у работников, отвечающих за качество и безопасность работ по содержанию дорог.

— Тема дорожного строительства в регионе, особенно в последние годы, носит острый негативный характер. Тяжело ли работать в условиях информационного накала?

— Да, это непросто. Мы понимаем, что можно успешно сдать сотню проектов, но если при этом будут критиковать один, то именно это услышат и запомнят. Мы пытаемся выстраивать коммуникацию через собственные ресурсы — сайт и телеграм-канал.