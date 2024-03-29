Прокуратура Красноярского края возбудила дело против застройщика УСК «Сибиряк», сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Компанию обвиняют в срыве контрактных обязательств при строительстве дорожной развязки на Северном шоссе.

В Красноярске запустили движение по переезду через Северное шоссе, который строился по нацпроекту «Жилье и городская среда». Проект в жилом районе «Солонцы-2», стоимостью более 1 миллиарда рублей, реализовывала УСК «Сибиряк». Изначальным сроком готовности развязки значился ноябрь 2023 года, но исполнитель не смог вовремя закончить работы, к тому же в уже готовых частях объекта были выявлены недостатки — все это привело к расторжению контракта между муниципальными властями и застройщиком в декабре 2023-го.

Несмотря на статус незавершенного объекта, движение по развязке все же открыли — проведенная экспертиза показала безопасность такого решения. По данным региональной прокуратуры, сейчас городская администрация решает вопрос с завершением строительства дорожного объекта, а у застройщика уже изъяли 75 и планируют взыскать через суд еще 100 миллионов рублей аванса за невыполненные работы. Кроме этого, городские власти требуют со строительной компании 4,5 млн рублей неустойки за срыв сроков. Прокуратура, в свою очередь, возбудила на УСК «Сибиряк» дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение контрактных обязательств). Надзорное ведомство также внесло представление главе красноярской администрации.

Согласно данным Rusprofile ООО УСК «Сибиряк» зарегистрирована 03.11.2004 в Красноярске. С 2014 года 100% компании принадлежит Владимиру Егорову, ранее учредителем значилась Екатерина Кочеткова. За 2022 год компания заработала 117 млн рублей при выручке в 7,2 миллиарда.

Ранее «Континент Сибирь» рассказывал о том, что прокуратура требует с принадлежащих владельцу УСК «Сибиряк» строительных компаний полмиллиарда рублей за жилую застройку на территории бывшего комбайнового завода в Красноярске.