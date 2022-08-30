25 августа открыто транзитное движение по путепроводу в составе строящейся транспортной развязки на пересечении Восточного обхода с региональной автодорогой Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий. Это позволило переключить транспортный поток с временного объезда на новый участок дороги.

Путепровод над автомобильной дорогой входит в состав I этапа Восточного обхода Новосибирска протяженностью 20 км (км 14 – км 34). Как рассказал «Континенту Сибирь» директор Строительного управления филиала «Новосибирскавтодор» Дмитрий Кекулиди, на текущий момент для проезда открыта одна сторона путепровода (две полосы шириной 3,75 м), на второй стороне дороги работы близятся к завершению. По графику, рабочее движение на этом участке должно начаться в октябре, но строители идут с опережением графика и планируют сдать путепровод в эксплуатацию раньше срока.

«Открытие транзитного движения по путепроводу позволяет перевести автомобильный поток с объездной дороги и, соответственно, разобрать старую дорогу и приступить к достройке транспортной развязки. Длина сооружения – 114 м, покрытие проезжей части выполнено из щебеночно-мастичного асфальтобетона, на подходах к путепроводу общей длиной 1,6 км – покрытие цементобетонное. Устройство цементобетонного покрытия запланировано на всем протяжении строящейся дороги за исключением мостовых сооружений, его толщина составляет 24 см, общая толщина дорожной одежды – более метра», – отметил Дмитрий Кукелиди.

Строящийся участок будет представлять собой клеверную развязку с путепроводом, восемью съездами, полосами разгона и торможения, с разделительным барьерным ограждением и отводами для стоков.

Как рассказал заместитель начальника ФКУ «Сибуправтодор» Юрий Симонов, этот участок позволит сократить время в пути на трассе Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий и повысить безопасность участников дорожного движения. «При строительстве дороги применяются современные материалы и технологии. Дорожная одежда будет работать без просадок, на ней не образуются колеи – это основные преимущества, которые дают жесткие конструкции с бетоном. Кроме того, новые решения позволяют снизить шумность проезда по технологическим швам. Мы уделяем большое внимание обеспечению комфортного проезда по дорогам», – подчеркнул Юрий Симонов.

Строительство Восточного обхода протяженностью 80 км состоит из несколько этапов. Активные работы ведутся на первом 20-ти километровом этапе. В 2021 году конкурс на его сооружение выиграл АО «Новосибирскавтодор».

В составе I этапа три транспортных развязки и семь мостовых сооружений длиной 1189 м, в том числе эстакадная часть над рекой Иня, автомобильной дорогой и железнодорожными путями общей длиной 677 м. Восточный обход обеспечит выход с Р-256 «Чуйский тракт» на Северный обход Новосибирска, а вместе с этим – на трассы Р-255 «Сибирь» и Р-254 «Иртыш». Это позволит разгрузить участки трассы Р-256 на подъезде к областному центру, где интенсивность движения достигает 60 тыс. автомобилей в сутки, и вывести транзитный транспорт с городских дорог.

Сейчас активные строительные работы развернуты на участках I этапа общей протяженностью более 10 км. Подрядная организация продолжает устройство слоев дорожной одежды и цементобетонного покрытия, которое уложено на протяжении 3,5 км. «На Восточном обходе работает современная подрядная организация, нацеленная на досрочное выполнение работ. С финансированием строительства также нет проблем. Поэтому мы уверены, что строительство будет идти опережающими темпами. Все задачи будут выполнены», – выразил уверенность Юрий Симонов. Он также добавил, что работы ведут на протяжении всех этапов, и подрядчики не будут останавливаться даже зимой.

Ввод в эксплуатацию I этапа планируется 2024 года. Одновременно ФКУ «Сибуправтодор» продолжает работу над проектом III этапа (км 34 – км 49), чтобы в максимально короткий срок приступить к строительно-монтажным работам.