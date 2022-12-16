«Есть определённый оптимизм»: губернатор Новосибирской области сообщил о перспективах Восточного обхода

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников позитивно оценил перспективы строительства Восточного обход Новосибирска, возобновлённого после смены подрядчика в прошлом году. На пресс-конференции 16 декабря он сообщил, что федеральный центр готов выделить средства на продолжение реализации проекта.

Как отметил глава региона, из федерального бюджета планируется выделить средства на ближайшие три года работ.

«По Восточному обходу есть определённый оптимизм, потому что удалось реанимировать этот проект после банкротства «Сибмоста». Сегодня у «Росавтодора» заключён контракт по завершению работ в рамках первого этапа – это достройка всего, что не достроено, до 2024 года. Принципиально решён вопрос при участии вице-премьера Хуснуллина по обеспечению финансированием в части первого и второго этапов. Также заложены средства на актуализацию ПСД на следующий этап», — сообщил Андрей Травников на пресс-конференции.

Восточный обход Новосибирска – трасса длиной 80 км, которая должна соединить Северный обход с федеральной трассой М52. Строительство объекта началось в 2013 году, однако в 2020 году Росавтодор расторг контракт с подрядчиком — ныне обанкротившейся компанией «Сибмост» из-за срыва графика работ. В апреле 2021 года был выбран новый исполнитель – АО «Новосибирскавтодор».

Завершить первый этап строительства дороги планируется в 2024 году. Как сообщал председатель совета директоров АО «Новосибирскавтодор» Дмитрий Пингасов, первый десятикилометровый участок может быть сдан уже осенью 2023 года.