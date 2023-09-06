Открытый сегодня при участии Андрея Травникова новый путепровод длиной 85 погонных метров — важная часть транспортной развязки на двадцать третьем километре Восточного обхода. Он призван обеспечить комфортный и безопасный подъезд к населенным пунктам Новолуговое и Ремесленный, а также к нескольким садовым обществам. Информацией об этом поделился пресс-центр областного правительства.

Андрей Травников подчеркнул, что 16 тысяч жителей окрестных сел очень давно и с надеждой ожидали ввода в эксплуатацию этой развязки: «Объект уникальный, значимость его — стратегическая, так как это один из этапов создания опорной сети дорог вокруг Новосибирской агломерации. Перспективы по Восточному обходу — выход от Северного объезда — трассы «Байкал» — на юг, за Искитим, на Чуйский тракт. Строительство прямо сейчас идет, первый этап открыт. На этом объекте мы всегда имеем возможность поощрить добросовестных подрядчиков, и если работа идет с опережением, мы приближаем финансирование. Это объект федеральный, подрядчик сильный — наша компания «Новосибирскавтодор». Они подтверждают, что готовы работать с опережением, поэтому приближение финансирования мы будем обсуждать с федеральным агентством», — отметил губернатор.

Работы на путепроводе полностью выполнены: уложено покрытие проезжей части из асфальтобетона, нанесена разметка, выполнено инженерное обустройство, установлена линия искусственного освещения. Также уложено асфальтобетонное покрытие на подходах к путепроводу и съездах транспортной развязки. По словам местных жителей, расстояние между населенными пунктами Новолуговое и Ремесленное сократилось почти на 1,5 км. Кроме того, проезд стал комфортнее: раньше им приходилось пользоваться грунтовой дорогой.

Новый путепровод — второй, который уже функционирует на строящемся I этапе Восточного обхода Новосибирска. Год назад было открыто движение по путепроводу в составе транспортной развязки на четырнадцатом километре — в начале I этапа, на пересечении с региональной автодорогой Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий. Строительство самой развязки продолжается: ведутся работы по устройству цементобетонного покрытия проезжей части, обочин, электроосвещения. По основному ходу I этапа строители продолжают устройство земляного полотна и слоев дорожной одежды, цементобетонное покрытие уложено в общей сложности на 10,3 км.

Строительство Восточного обхода Новосибирска планируется завершить в четыре этапа, результатом их реализации станет 83-километровая объездная дорога, связывающая существующий Северный обход, перспективный «Южный транзит» с федеральной трассой «Чуйский тракт», со вводом которой Новосибирск будет окружен полукольцом, разгружающим восточный и южный въезды в город от транзитного транспорта.