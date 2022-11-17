Новосибирская область и Росавтодор подписали меморандум о развитии сети автомобильных дорог региона

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и руководитель Росавтодора Роман Новиков поставили свои подписи под меморандумом о развитии автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Новосибирской области на 2023-2027 годы.

Подписание документа состоялось 16 ноября в рамках рабочей встречи губернатора Новосибирской области и главы Федерального дорожного агентства в Росавтодоре во время проведения XVI Международного форума «Транспорт России», сообщили в новосибирском областном правительстве.

Согласно меморандуму, предусмотрены первоочередные мероприятия на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, входящих в опорную сеть области. Не менее 85% от их протяжённости должно быть приведено в нормативное состояние до конца 2027 года. Также подразумевается увеличение доли дорог с допустимой нагрузкой до 11,5 тонн на ведущую ось.

Программа дорожной деятельности разработана в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Работы предусмотрены в 30 районах Новосибирской области и пяти городских округах. Всего это 469 объектов. Строительство будет идти на восьми объектах, реконструкция – на 38 объектах, капитальный ремонт – на 39 объектах, ремонт – на 384. В нормативное состояние будут приведены дороги местного значения общей протяжённостью более 1,5 км.

В пятилетний план дорожной деятельности включен масштабный проект по строительству Восточного обхода Новосибирска протяжённостью около 80 км. Кроме того, на федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Линёво запланировано строительство участков км 14 – км 34 (I этап) и км 34 – км 49 (III этап). Ещё один знаковый проект в рамках запланированных работ – строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск.

В ходе встречи с новосибирским губернатором Роман Новиков отметил устойчивую положительную тенденцию снижения всех показателей аварийности на федеральных трассах региона.

«Благодаря усердной работе дорожных служб Новосибирской области и региональной госавтоинспекции в регионе за девять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП снизилось на 9,5 %, раненых на 12,9 % и, что очень важно, погибших на 17 %. Все те мероприятия, которые зафиксированы в меморандуме, будут положительно влиять как на снижение аварийности в регионе, так и на улучшение качества жизни местного населения, транспортно-логистическую инфраструктуру в целом», — отметил он.

В рамках встречи также прозвучали доклады о результатах деятельности Новосибирской области при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» и достижении показателей безопасности дорожного движения в рамках БКД, о перспективах развития сети автодорог общего пользования регионального и местного значения на территории региона, а также об увеличении лимитов субсидирования области по существующим и вновь включенным в программу объектам нацпроекта БКД.

Андрей Травников выразил благодарность Росавтодору и правительству РФ за решение по Восточному обходу, а также за решения об опережающем финансировании.

«Это очень важно. Организации, которые идут вперёд, надо поддерживать и мотивировать. Я во всех муниципалитетах всегда говорю: не останавливайтесь, стройте наперёд. Тем, кто выполнит объёмы 2023-го года, найдём деньги и заплатим по факту исполнения. За счёт федеральных и региональных средств со всеми получилось рассчитаться, сделали больше, чем планировали», — отметил губернатор.

Развитие дорожной сети региона – важный приоритет в деятельности региональных властей.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирске за 2023-2024 годы планируется отремонтировать более 65 км автодорог с привлечением федеральных средств по нацпроекту БКД.