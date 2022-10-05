Стоимость строительства семи поликлиник в Новосибирске выросла до 19,5 млрд рублей

Общие капитальные затраты по проекту строительства семи поликлиник в Новосибирске в рамках ГЧП оцениваются в 19,5 млрд рублей. Еще в 2021 году прогнозная стоимость медучреждений составляла 14,9 млрд рублей.

Об этом сообщает пресс-служба Газпромбанка 4 октября. Согласно сообщению, Газпромбанк, министерство здравоохранения Новосибирской области и входящая в группу «ВИС» Седьмая концессионная компания заключили прямое соглашение для строительства семи поликлиник в Новосибирске в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП).

Напомним, старт работ по возведению поликлиник в Новосибирске был запланирован на 2020 год, однако срок перенесли на год. В 2020 году новосибирские власти сообщали, что вся программа из семи поликлиник по стоимости составляет 8 млрд рублей, при этом уже в декабре 2021 года прогнозная стоимость строительства объектов достигла 14,9 млрд рублей.

В начале сентября текущего года стало известно, что стоимость проектно-сметной документации поликлиник после прохождения Главгосэкспертизы выросла до 19 млрд рублей.

«Общие капитальные затраты с учетом актуализированной сметной стоимости оцениваются в 19,5 млрд рублей, из них финансирование в размере 11,6 млрд осуществляется за счет кредита от Газпромбанка. Остальные затраты будут профинансированы за счет капитального гранта из бюджета Новосибирской области и средствами Группы «ВИС»», — сообщили в пресс-службе Газпромбанка.

Отмечается, что соглашение о ГЧП между региональным Минздравом и ООО «Седьмая концессионная компания» заключено на 10 лет. В настоящее время специалисты ведут работы на площадках всех семи объектов, на трех из них осенью планируется закрыть тепловые контуры зданий.

На сайте группы «ВИС» указано, что проект предусматривает строительство семи медучреждений с общей мощностью более 6,5 тысяч посещений в смену. Речь идет о проектировании, возведении зданий, оснащении их оборудованием. Новые поликлиники появятся в четырех городских районах.

Завершить строительные работы на площадках объектов планировалось до конца текущего года, однако уже в сентябре 2022 года региональные власти сообщили, что 3 поликлиники должны быть сданы в 2023 году, а 4 – в 2024 году.

Соглашение о строительстве семи поликлиник в Новосибирске было подписано губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым на инвестиционном форуме в Сочи в 2019 году.