Концессии в Новосибирской области традиционно генерируют скандалы. На этот раз причиной бурного обсуждения в Заксобрании 8 сентября стала концессия на строительство семи поликлиник в Новосибирске. «Континент Сибирь» стал свидетелем резкой реакции депутатов на удорожание строительства почти на 9 млрд рублей и срыв сроков ввода объектов в эксплуатацию.

О серьезности вопроса, который стоял в повестке заседания комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Заксобрания Новосибирской области 8 сентября, можно было судить по количеству присутствующих. Малый зал регионального парламента еле-еле вместил всех желающих. Как правило, такое бывает только в тех случаях, когда вопрос, вынесенный на обсуждение депутатов, крайне важен. Помимо членов комитета и представителей регионального правительства послушать вопрос «О строительстве и реконструкции объектов здравоохранения, реализуемых в рамках национального проекта «Здравоохранение» и проектов государственно-частного партнерства (концессий)» пришли представители мэрии Новосибирска и администрации Новосибирского района, главные врачи новосибирских больниц, руководители общественных организаций, депутаты других комитетов Заксобрания и Совета депутатов Новосибирска.

Началось все с доклада министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова. Он рассказал, что площадь поликлиник увеличилась до более 88 тысяч кв. м, а стоимость проектно-сметной документации (ПСД) после прохождения Главгосэкспертизы выросла до 19 млрд рублей. «Возмещение концессионеру из областного бюджета на строительство 7 поликлиник в течение семи лет составит более 27 миллиардов рублей. Капитальный грант увеличился до 3,2 млрд рублей с учетом инфраструктурных бюджетных кредитов», – рассказал министр экономразвития области. По его словам, уменьшить нагрузку на бюджет можно за счет пролонгации сроков ввода в эксплуатацию медучреждений. Однако это чревато ростом суммы за счет процентов банковского кредита. Второй путь, по мнению Льва Решетникова, это попробовать удешевить проект за счет инфраструктурных бюджетных кредитов (когда кредит на конкурсной основе выдает правительство РФ из федерального бюджета под 3% годовых и сроком на не менее 15 лет, погашение кредита стартует с третьего года после его получения – «Континента Сибирь»).

Депутат Александр Козлов (фракция КПРФ) напомнил, что по концессионному соглашению 7 поликлиник должны были ввести в эксплуатацию до 1 января 2022 года. «Поэтому мы еще в прошлом году начали задавать вопросы: когда будут построены поликлиники? Но внятного ответа не получили», – отметил депутат. Александр Козлов процитировал слова губернатора Новосибирской области, сказанные на сессии Заксобрания 3 февраля этого года. Тогда Андрей Травников признал, что отставание есть и претензии к частному партнеру (группе «ВИС» – «Континент Сибирь») справедливы. При этом глава региона отметил, что задержка произошла потому, что нужно было переработать ПСД с учетом новых требований минздрава РФ. «Но это было в феврале. Сегодня сентябрь, мы недавно были на объекте по улице Ереванской, где только приступили к освоению площадки. И представитель концессионера нам сказал, что в 2022 году ни одной поликлиники введено не будет! Что у нас губернатор просто так сказал, что 3 поликлиники построят в 2022 году, а остальные 4 в 2023? Так есть у нас точный срок введения поликлиник в эксплуатацию?» – поинтересовался депутат.

Лев Решетников на это заметил, что 3 поликлиники должны быть сданы в 2023 году, а 4 – в 2024 году. Генеральный директор ООО «ВИС Капитал» Сергей Парсаданян, участвующий в заседании комитета по видеоконференцсвязи из Москвы, добавил, что, говоря о сроках, нужно закладывать время на оснащение поликлиник оборудованием, получение лицензии и так далее. И подтвердил сроки, которые ранее назвал Решетников.

Для депутатов Заксобрания было удивительно, что техническим заказчиком строительства 7 поликлиник выступил не минстрой региона, что, по их мнению, было бы логичным, а областное министерство здравоохранения. «Строительством должно заниматься министерство строительства, а у нас по неизвестной причине поставили все с ног на голову и поручили минздраву», – отметил депутат Вячеслав Илюхин. Он поинтересовался у и.о. министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, осуществляет ли министерство контроль строительства поликлиник и получил ответ, что по договору с частным партером один раз в квартал представители министерства участвуют в выездных комиссиях по оценке состояния объекта. «Мы не имеем права осуществлять функции технического заказчика на этих объектах. Работаем совместно с министерствами здравоохранения и экономического развития», – рассказал Алексей Колмаков.

Но это была не основная претензия депутатов к правительству. Их возмутило удорожание строительства 7 поликлиник. Еще в декабре 2021 года Лев Решетников доложил депутатам, что прогнозная стоимость объектов — 14,9 млрд руб. Из них 7,1 млрд будет затрачен непосредственно на строительство и 7,5 млрд — на оснащение. А областной бюджет возместит частному партнеру 19 млрд 766 млн руб. Теперь же сумма выросла на 9 миллиардов рублей с лишним. При этом область строит поликлиники за счет собственного бюджета гораздо дешевле.

Вячеслав Илюхин привел пример для сравнения. «Сейчас строится поликлиника на 750 посещений в Краснообске за счет средств областного бюджета. Ее стоимость – 1 миллиард 80 миллионов рублей. Поликлиника, которая строится по концессии, стоит 2,8 миллиардов рублей. Почему при сопоставимых параметрах (этажности, посещаемости) цена отличается более чем в 2 раза?», – задал вопрос депутат.

В ответ Лев Решетников предположил, что удорожание произошло из-за разного медицинского оснащения поликлиник. Однако такой ответ не устроил депутата. По его информации, в Москве оснащение поликлиники самым современным оборудованием стоит 310 млн рублей. И это удорожает стоимость объекта до 1 млрд 400 млн рублей. «И тогда 7 поликлиник должны стоить 9 миллиардов рублей. У вас сумма 19 миллиардов! Кроме как беспределом разве это можно назвать? Я в сфере строительства работаю с 1984 года. Поэтому я не верю в какие-то сложности рельефа, усиление фундамента для томографа и тому подобное. А с пересчетом срока эксплуатации одна поликлиника по концессии у нас будет стоить 4 миллиарда 100 миллионов рублей! Разве это не преступление государственное?! Сейчас просто с помощью группы компании «ВИС» Новосибирскую область загоняют в рабство. А мы молчим! Вы меня извините за эмоции, но почему я должен смотреть на то, как грабят мою область и мой город? Мое мнение, что правительство Новосибирской области может реализовывать на территории региона преступную схему. Я буду настаивать, чтобы была проведена серьезная экспертиза, которую Хуснуллин пришлет (Марат Хуснуллин, вице-премьер правительства РФ – «КС»), чтобы к проверке подключилась и прокуратура, и ФСБ», – сказал Вячеслав Илюхин.

Директор организации «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» Алексей Свинарчук в свою очередь сказал, что готов ответить за каждую позицию, «за каждую копейку», и подчеркнул, что при прохождении экспертизы стоимость строительства каждой из семи поликлиник уменьшилась на 300-400 млн рублей. Другими словами, в обосновании цены были заложены еще выше, чем после экспертизы.

В ходе обсуждения концессий по поликлиникам члены регионального правительства уже не первый раз находятся в положении оправдывающейся стороны. Инициатива строить 7 поликлиник по концессии исходила от минэкономразвития региона, который видел в этом механизме возможность построить сразу несколько крупных социальных объектов в условиях дефицита бюджетных средств. Однако реализация этого плана не может не вызывать вопросы, которые раз за разом и задают депутаты. Например, на заседании комитета 8 сентября депутат Яков Новоселов (фракция КПРФ) еще раз напомнил, что, несмотря на возражения депутатов, правительство выставило на конкурс сразу семь объектов одним лотом, что тут же отсекло от участия в нем местные строительные компании, так как цена вопроса сразу выросла до десятка миллиардов. Если бы проводились конкурсы по каждой из семи поликлиник, то, по мнению новосибирского строительного сообщества, в нем могли бы участвовать не только крупные московские компании, но и новосибирские. Стоит отметить, что дать исчерпывающий ответ на этот вопрос минэкономразвития региона за все время наблюдения «Континентом Сибирь» за дебатами по концессии по поликлиникам не смогло.

Оправдания по отставанию на несколько лет по срокам строительства тоже выглядят неубедительными. Все время что-то мешает: пандемия, рост цен на стройматериалы, теперь стали говорить об изменении требований минздрава РФ к строительству медучреждений. И у депутатов нет уверенности, что этот список не будет продолжен. И, конечно, депутатов волнует постоянное значительное удорожание строительства, которое ляжет на бюджет области тяжелым бременем, так как, по последней информации Льва Решетникова, придется ежегодно выплачивать концессионеру от 2 до 5 млрд рублей до 2029 года.

«Мы не получаем ответы. Это реально, – сказала заместитель председателя Заксобрания Ирина Диденко (фракция «Единая Россия»). – С точки зрения потребностей населения очень важно строить поликлиники, их не хватает. Но строить так, как мы делаем это сегодня нельзя. Нагрузка на бюджет с учетом других бюджетных обязательств по другим ГЧП, например, строительство инфекционной больницы, увеличивается до 9 миллиардов рублей в год. А будут ли в обозримом будущем у нас такие бюджетные возможности, большой вопрос. Кроме того, само отставание по срокам, на мой взгляд, привело уже к бюджетному убытку. Ровно год назад на отдельном совещании в министерстве здравоохранения мы слышали совершенно другие сроки. В 2021 году стоимость строительства поликлиник после экспертизы была 14 миллиардов рублей, и подрядчик не вышел на площадку ни по одному объекту. Можно ли говорить, что год просрочки – это 5 миллиардов убытка для бюджета? Я считаю, что можно. Напомню, бюджет Новосибирской области в 2021 году вышел с профицитом 15 миллиардов рублей. Нужна ли нам при этом такая концессия? Я не уверена, что нужна».

Также Ирина Диденко отметила, что не должно быть различия в медицинском оснащении поликлиник региона. «Да, может быть, что какая-то поликлиника чуть лучше оснащена, но в среднем они должны быть одинаковы. Иначе мы увидим возмущение людей социальным неравенством. Экспертная проверка просто необходима. И нужно еще подумать, насколько, с точки зрения бюджета, целесообразно закладывать очень дорогостоящее медоборудование», – предложила вице-спикер.

Председатель комитета по социальной политике Заксобрания Новосибирской области Игорь Гришунин, подводя итог обсуждению, отметил, что эмоциональные выступления депутатов основаны на объективных причинах. «Для нас важно, чтобы объекты были построены, чтобы люди получали квалифицированную медицинскую помощь. Поэтому мы, депутаты, постоянно держим этот вопрос на контроле. Мы делаем с региональным правительством одно общее дело, направленное на улучшение жизни людей, наших избирателей, которые задают нам вопросы, на которые пока у нас нет четких ответов», – подчеркнул глава социального комитета.

По итогам заседания комитет принял решение о создании рабочей группы совместно с правительством по вопросу строительства объектов здравоохранения на территории области. Кроме того, депутатам предложено посетить строящиеся медицинские учреждения на территории своих округов и собрать информацию о положении дел на местах. А вопрос о концессии по семи поликлиникам депутаты рекомендовали вынести на обсуждение профильного – строительного – комитета.