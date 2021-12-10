Почему после месяцев критики концессий новосибирские депутаты дали им «зеленый свет»?

Новосибирская область внедряет у себя новый финансовый инструмент — концессии и ГЧП, — который в ближайшие годы позволит построить в регионе около 20 крупных инфраструктурных объектов. В то же время этот инструмент до последнего времени подвергался жесткой критике со стороны как экспертного сообщества, так и депутатского корпуса. Однако последняя сессия регионального Заксобрания, одобрившая школьную концессию, можно сказать, включила «зеленый свет» для ГЧП в области. «Континент Сибирь» разбирался, с чем это связано.

Концессионная практика

Инструмент концессий и ГЧП можно считать настолько новым, что в России пока еще нет обобщенного опыта его использования. Каждому региону приходится самостоятельно осваивать инструментарий и учиться на собственных ошибках (хотя Минэкономразвития РФ, конечно, подготовило рекомендации). Федеральное правительство, понимая, что возможности бюджета ограничены, поощряет реализацию инфраструктурных проектов в таких сферах, как образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, наука и дорожное строительство, по концессионным и ГЧП соглашениям. Федеральный бюджет компенсирует часть затрат регионам, которые привлекают частных партнеров и концессионеров.

Новосибирская область не осталась в стороне от этой «раздачи слонов». Правда, первый блин вышел комом. Мусорная концессия, заключенная в 2016 году, через год была заморожена, так как к ней было много претензий со стороны депутатов Заксобрания. Однако правительство Новосибирской области не теряло оптимизма.

Первым объектом, который строится в Новосибирской области по концессии, стал четвертый мост через Обь. Концессионное соглашение было подписано в декабре 2017 года. Этому предшествовало широкое обсуждение в среде профессионального сообщества, была создана рабочая группа, в которую вошли депутаты, эксперты и представители регионального правительства. После тщательной проработки финансовой модели сумму подтвержденного дохода инвестора удалось снизить с 91 до 47 млрд руб. Председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив не раз подчеркивал, что только благодаря вмешательству депутатов стоимость концессии была уменьшена.

После этого, в 2018 году, региональный парламент принимает закон, который предусматривает участие депутатов в разработке концессионных соглашений и их согласование с депутатским корпусом. Между тем, любые упоминания о концессиях или ГЧП продолжали вызывать у депутатов тревогу и даже резкое неприятие. Летом этого года на заседании комитета по бюджету Заксобрания разразился скандал. Депутаты узнали, что без их ведома областное правительство заключило соглашение о ГЧП на строительство инфекционной больницы. Андрей Шимкив обрушился с резкой критикой в адрес минэкономразвития Новосибирской области. А в октябре депутаты сняли с повестки сессии школьную концессию, так как сочли ее недоработанной. «Мы ничего не имеем против концессий и ГЧП, но мы должны видеть, какие последствия они принесут лет через пять», — говорил Андрей Шимкив.

Школьную концессию можно считать самой показательной. Она быстро обросла «слухами и кривотолками», по выражению Андрея Шимкива. Дело в том, что концессионер, вложивший 8 млрд руб. в строительство и оснащение школ, получит в течение 15 лет 14,6 млрд руб. бюджетного финансирования: 5,8 млрд из федерального и 8,7 млрд из областного. Опасения коллег сформулировал депутат Иван Мороз. Он спросил у главы минэкономразвития региона, не станет ли решение по концессии в перспективе «большой петлей на шее» бюджета области? Другие депутаты тревожились, что область загоняет себя в кабалу на десятки лет и, возможно, лишает себя бюджета развития на долгие годы. «Мы не хотим, чтобы потомки смотрели на нас с укоризной», — говорил Андрей Шимкив. Чтобы застраховать будущее региона от банкротства, региональный парламент принял еще один закон, который установил лимит отчислений на погашение долгов по концессионным и ГЧП соглашениям. «Ежегодный объем бюджетных ассигнований в инвестиционный фонд из областного бюджета не должен превышать 2,5% прогнозируемого объема собственных доходов областного бюджета», — говорится в законе.

Законопроект поддержал и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. «Это продолжение той работы, которую мы с Андреем Ивановичем Шимкивом начинали еще в 2018 году с корректировки закона об управлении госимуществом. Сегодня активно используются инструменты государственно-частного партнерства — концессии, ГЧП. Они активно продвигаются, в том числе и с федерального уровня. Срок действий подобных соглашений превышает все сроки исполнения полномочий должностными лицами или избранными депутатами. Поэтому очень важно сразу определить те условия гарантий для публичного, частного партнера, с одной стороны, выполнение этих обязательств — с другой стороны, без ущерба для будущего развития региона, для будущего исполнения текущих социальных обязательств», — прокомментировал внесение поправок в закон глава региона.

Несмотря на бурное прохождение концессионных соглашений на комитетах Заксобрания в течение года, неожиданно для сторонних наблюдателей на ноябрьской сессии депутаты благосклонно отреагировали на доклад министра минэкономразвития региона Льва Решетникова, а затем единогласно одобрили соглашение о школьной концессии. А спикер Заксобрания отметил, что в инвестфонде осталось место еще как минимум для парочки концессий. В такой ситуации возникает закономерный вопрос: а что это было ранее?

Что строит область по концессии и ГЧП?

Во время правительственного часа на сессии ЗС в конце ноября 2021 года глава минэкономразвития Новосибирской области Лев Решетников выступил с развернутым докладом по действующим концессиям. Он напомнил, что четвертый мост в Новосибирске строит концессионер ООО «Сибирская концессионная компания» (входит в группу «ВИС»). Концедент — министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. Срок реализации проекта — 25 лет (строительство в 2017–2023 гг. и эксплуатации с 2023 по 2042 год). На строительство моста через Обь будут потрачены средства частного инвестора в размере 8 млрд 295 млн руб., федеральный грант в размере 26 млрд 228 млн рублей. Областные средства на этапе строительства составят 2 млрд 820 млн руб. Уровень минимального гарантированного дохода (МГД) — 47 млрд 092 млн руб. При этом в концессионном соглашении оговорено отдельно, что в случае отсутствия загрузки моста концессионеру из областного бюджета выплачивается разница между МГД и реальной выручкой. Если же выручка превышает МГД, то областной бюджет будет пополняться суммой, составляющей 50% от сверхдоходов концессионера. Этот последний пункт критики концессии почему-то опускают.

Как подчеркнул Лев Решетников, трафик по мосту рассчитан и подтвержден новосибирскими институтами. Как оно будет на самом деле, пока, по словам министра, не ясно. Но прямых выплат из областного бюджета в настоящий момент не предусмотрено.

Следующий проект — строительство семи поликлиник на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). Частным партнером выступает все та же «Сибирская концессионная компания». Проект рассчитан на 10,5 года. Фаза строительства должна завершиться в течение пяти лет. Первые три поликлиники (№ 27 по ул. Ереванской, № 2 по ул. Татьяны Снежиной, № 7 по ул. Пролетарской) планируют сдать в первой половине 2023 года. На строительство еще двух поликлиник по улицам Степной и Виктора Уса получено разрешение на строительство, ведется поиск подрядчика. Оставшиеся две — по улицам Краснодарской и Райсовета — в стадии получения разрешения на строительство.

Общая мощность объектов — почти 6,5 тыс. посещений в смену, площадь всех семи поликлиник составит 89 тыс. кв. м. Прогнозная стоимость объектов — 14,9 млрд руб., из них 7,1 млрд будет затрачено непосредственно на строительство и 7,5 млрд — на оснащение. При этом отмечается, что в поликлиники будет поставлено самое современное медицинское оборудование. Из областного бюджета планируется выделить 1 млрд 626 млн руб. в виде капитального гранта на строительство. В эксплуатационной фазе средняя нагрузка на бюджет в год составит 2,8 млрд. Всего в течение действия ГЧП областной бюджет возместит частному партнеру 19 млрд 766 млн руб. Областное правительство рассчитывает удешевить проект за счет получения инфраструктурного бюджетного кредита под 3% годовых из федерального бюджета. Уже одобрен лимит в размере 2 млрд руб.

Когда выступал глава минэкономразвития Новосибирской области Лев Решетников, у депутатов не было цели его терзать

Следующую концессию одобрили на ноябрьской сессии, и ее еще только предстоит заключить региону. Это та самая школьная концессия, которая разработана для строительства шести школ в Новосибирске. Как рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, представляя проект, в регионе в 2019–2020 годах введено в эксплуатацию 12 школ проектной мощностью более 9,6 тыс. мест. В этом году планируют сдать еще два учебных заведения. Но несмотря на это, новосибирские школы переполнены. Их нехватка особо остро чувствуется в новых жилых районах Новосибирска. Чтобы исправить ситуацию, необходимо построить не менее 20 современных школ. Такой возможности у области нет. Регион стоял перед выбором. Первый вариант — строить по две, максимум три школы в год за счет собственных средств и растянуть процесс появления новых образовательных учреждений на десятилетие. Альтернатива — воспользоваться федеральными субсидиями, которые предусмотрены правительством Российской Федерации в том случае, если регион строит школы по концессии. Региональные власти выбрали второй путь.

Школьная концессия рассчитана на 15 лет. Концессионер — ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение» (гендиректор и соучредитель Отто Сопроненко). По концессии будет построено шесть объектов общей площадью 91,5 тыс. кв. м, рассчитанных на 5775 мест. Предварительная стоимость — почти 8 млрд руб. Из них стройка — 6,5 млрд и 1 млрд 72 млн — это оснащение оборудованием. После прохождения проектов через государственную экспертизу их стоимость может уменьшиться, как это уже случилось с поликлиниками. Пока квадратный метр в будущих школах с учетом проектирования, без оборудования, но с НДС стоит 72 тыс. руб. Это соответствует текущей рыночной ситуации. Как пояснил Лев Решетников, все оборудование для школ будет закупаться в соответствии с федеральным постановлением и приказами Минпросвещения России.

Безвозмездные средства федерального бюджета составят 5 млрд 899 млн руб. Область потратит 8 млрд 799 млн руб. из собственного бюджета. Как заметил Андрей Шимкив, учитывая федеральные деньги, которые не нужно возвращать, по сути, область получает беспроцентный кредит на 15 лет для строительства школ.

В ближайшее время, по словам Льва Решетникова, будет подписано соглашение о ГЧП о строительстве поликлиники в районе ОбьГЭС с ООО «Сибирский медицинский проект» (управляющая организация и учредитель, по данным сервиса Rusprofile, ООО «Инвестиции в ГЧП». Согласно ЕГРЮЛ учредители последнего — два физических лица: Максим Губиев (90%) и Александр Исаков (10%), занимающий позицию гендиректора) Поликлиника площадью 10,5 тыс. кв. м рассчитана на 700 посещений в смену. Ее предварительная стоимость — 1 млрд 848 млн руб., из них на оборудование будет направлено 630 млн руб. Из областного бюджета на капитальный грант и возмещение будет потрачено 2 млрд 799 млн руб. Средняя нагрузка на бюджет составит 357 млн в течение 10,5 года. Правительство надеется и здесь привлечь инфраструктурный бюджетный кредит, который позволит снизить стоимость проекта.

Инфекционная больница на 504 койко-мест также возводится по соглашению о ГЧП. Лев Решетников обратил внимание депутатов, что параметры строительства и оснащения перинатального центра на 213 мест, который область строит за собственный счет, сопоставимы со стоимостью инфекционной больницы. Напомним, строительство перинатального центра началось в 2013 году и должно было завершиться в 2015-м, однако из-за нехватки денег в бюджете объект заморозили почти на пять лет. Достраивать начали лишь в 2019 году, когда федеральный бюджет выделил 2,3 млрд руб. на его реконструкцию и оснащение.

Соглашение о ГЧП предполагает, что инфекционная больница будет сдана в эксплуатацию в 2022 году. Из областного бюджета на строительство будет затрачено 75 млн руб. в виде капитального гранта и 6 млрд 866 млн — до 2027 года на возмещение. «Правительством области проводится работа по привлечению федеральных денег. Когда мы их получим, средняя нагрузка на бюджет в год будет снижена до 771 млн рублей. Мы удешевим проект на 2 млрд руб. за счет привлечения федеральных средств», — выразил уверенность глава минэкономразвития Новосибирской области.

Кроме того, на рассмотрении в правительстве находятся несколько частных инициатив — строительство онкологического центра, трех школ и центра единоборств в Новосибирске. Финансовые модели этих соглашений, по словам Льва Решетникова, сейчас находятся в проработке. Но министр уже сегодня называет эти проекты перспективными.

Таким образом, до 2024 года затраты областного бюджета на реализацию вышеназванных концессий и ГЧП составят 53 млрд 649 млн руб. Пиковая нагрузка на бюджет будет в 2025 году — 6,2 млрд рублей, что составляет примерно 3,3% от собственных доходов. Средняя нагрузка в год составит 2,2 млрд руб. Риски при реализации концессий, по мнению руководителя минэкономразвития региона, сопоставимы с рисками по объектам, которые возводятся в рамках нацпроектов по 44-ФЗ — это увеличение сроков и увеличение стоимости объектов. Однако «текущие задачи требуют решительных действий». «Хотел бы обратить внимание, что по итогам реализации соглашений почти 15 млрд руб. (без учета моста) будет привлечено в Новосибирскую область из федерального бюджета. Будет создано более 20 крупных инфраструктурных объектов, которые придадут импульс развитию экономики. Большая часть средств останется в нашей экономике, что повысит качество жизни в области», — сказал Лев Решетников.

Подробный доклад министра экономического развития региона удовлетворил, в конце концов, даже такого последовательного критика региональных концессий, как спикера Заксобрания Андрея Шимкива. Позже он сообщил журналистам, что это была его идея заслушать Льва Решетникова на сессии. «Чем всегда смущали концессии и ГЧП? Тем, что, по сути, нет аукционов, нет выбора. Это всегда настораживает. Депутаты хотят понимать, какие деньги и сколько будет потрачено, чтобы проводились тендеры, чтобы все было открыто. Чем больше мы будем открыто показывать и рассказывать, тем больше мы сделаем. Когда все разъяснили, то и вопросы исчезли. По школьной концессии депутаты проголосовали единогласно, даже я не ожидал», — отметил Андрей Шимкив.

Реальный механизм или «петля»?

Что же убедило депутатов дать «зеленый свет» концессиям? Как отметил в беседе с «Континентом Сибирь» первый заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров, депутаты очень обстоятельно и досконально изучили все возможности и риски соглашений с частными инвесторами. «Мы все понимаем, что область не может отказываться от новых школ и поликлиник. Вопрос был в другом — не окажутся ли условия концессий ограблением бюджета? Выполнят ли они задачи, которые перед ними стоят? Для депутатов было важно, чтобы в бюджете остались деньги на развитие, чтобы мы могли выполнять наказы наших избирателей, чтобы были средства на другие нужды, которые существуют у людей, особенно в сельской местности. Вот поэтому мы очень предметно разговаривали и на комитетах, и на рабочих группах. Много спорили, отстаивали свои точки зрения. И в результате выработали ряд предложений, которые устроили всех. Во-первых, установили лимит отчислений, во-вторых, настояли на строгом контроле за выделенными концессионерам деньгами. И когда выступал Лев Решетников, у депутатов не было самоцели его терзать. Нам надо было понять, будет федеральный бюджет помогать или нет, в каком объеме, какие перспективы, какие инвесторы? Мы должны не только выполнять обязательства перед концессионерами, но и понимать перспективы развития области в целом, чтобы через 10 лет нам не пришлось объяснять людям, что в бюджете нет денег, потому что мы 10 лет назад построили шесть школ», — пояснил позицию депутатов Андрей Панфёров.

«Когда лет шесть назад или даже больше концессии только входили в нашу практику, не было законодательной базы, все делалось в интересах концессионера, который принес деньги. Затем пришло понимание, что не все концессионеры хотят помочь государству, чаще всего хотят одного — заработать. Поэтому начали менять законы, правительство принимало постановления, вносили поправки. И наши новосибирские депутаты тоже внесли свой вклад. Мы два года назад изменили закон и теперь можем согласовывать концессии, принимать участие в рабочих группах. Научились работать с концессиями и минэкономразвития, и минфин региона. Система уже откатана, а проблема со школами в Новосибирске — серьезная. Поэтому депутаты одобрили доклад Льва Решетникова и согласовали школьную концессию», — прокомментировал решение сессии зампред комитета по строительству Заксобрания Новосибирской области Вадим Агеенко.

По мнению советника генерального директора АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области», экс-главы управления инвестиционной политики и предпринимательства мэрии Новосибирска Максима Леоненко, концессии — это действенный механизм реализации инфраструктурных проектов, который позволяет в разумные сроки в условиях ограниченного бюджета создавать общественно и социально значимые объекты. «Решение Законодательного собрания об установлении лимита для регионального инвестиционного фонда — это шаг, который повышает вовлеченность депутатского корпуса в концессии и ГЧП-проекты региона. Установленный лимит в 2,5% позволяет реализовывать существующие на сегодня проекты. В случае же появления новых министерство экономического развития региона должно будет обосновать заключение нового проекта, а депутатский корпус может его согласовать и увеличить установленный норматив. Такая процедура согласования и установленный лимит будут способствовать более ответственному и сбалансированному подходу к выбору проектов, их количеству и объему бюджетных средств, направленных на выплаты концессионерам», — считает эксперт.