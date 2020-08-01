«Поликлиника здесь нужна уже давно. Здорово, что мы в этом году выходим на стадию строительной реализации этого давнего проекта, с частным партнером, с концессионной компанией. Мы только что провели совещание «на ногах», и понимаем, что в августе уже появятся строители, которые начнут заниматься подготовкой территории, в сентябре будет закончена разработка проектной документации, в октябре мы планируем выйти на положительное заключение экспертизы и выдачу разрешения на строительство, соответственно, дальше уже продолжится полномасштабное строительство одной из семи поликлиник этого большого проекта, — отметил глава региона. — Хочу заверить жителей и этого, и других районов Новосибирска, что это уже не просто обсуждения, поиск решений, это уже стадия реализации, причем с финансированием. У нас, в том числе, из областного бюджета уже в этом году были осуществлены платежи, обратной дороги нет, теперь только реализовать все, что задумано в срок».

По словам Андрея Травникова вся программа из семи поликлиник по стоимости составляет 8 млрд рублей. В этом году выдан уже капитальный грант в объеме 600 млн рублей. Стадия активной реализации началась.

Строительство поликлиники — один из наказов жителей Кировского района, сообщил депутат совета депутатов Новосибирска Дмитрий Колпаков. Под ним стоят подписи 18 тысяч жителей. «На Затулинском жилмассиве проживает около ста тысяч человек 22 поликлиника не справляется с объемом посетителей. Особенно если учитывать, что микрорайоны постоянно растут. Спасибо и правительству, и губернатору, что они нашли возможность реализовать этот наказ: и в Затулинском жилмассиве, и в Южно-Чемском», — отметил Дмитрий Колпаков.

«Четырехэтажное здание, три отделения – детское, взрослое и женская консультация. Интерьеры будут оформлены по функциональному назначению. Будут созданы комфортные условия необходимые для маломобильных групп населения, будут специальные пандусы, лифты, специальные санитарные комнаты, специальная навигация для людей с ограниченными физическими возможностями. Также в рамках проекта будет полностью благоустроена прилегающая территория, обустроены парковки, порядка девяноста машиномест. Будет сквер, скамейки, цветники. Вся территория, которую вы видите, будет полностью облагорожена», – раскрыл детали проекта будущей поликлиники №22 первый заместитель генерального директора производственной фирмы «ВИС» Евгений Баскаков.

Соглашение о государственно-частном партнёрстве по реализации проекта строительства, финансирования и технического обслуживания сети современных медицинских учреждений было подписано в рамках Российского инвестиционного форума — 2019. Частным партнёром проекта после проведения конкурсных процедур определена ООО «Седьмая концессионная компания», входящая в группу «ВИС». Проект является первым крупным ГЧП-проектом в сфере здравоохранения в России, структурированным в рамках федерального закона о государственно-частном партнерстве № 224-ФЗ.

До конца 2022 года в Новосибирске появится семь современных медицинских учреждений с общей мощностью 6467 посещений в смену. Проект предусматривает не только проектирование и строительство зданий, но и оснащение их оборудованием нового поколения, включая комплексы для компьютерной томографии МРТ, маммологические системы, УЗИ и рентгенологическое оборудование. Новая сеть медицинских учреждений позволит внедрить современные медицинские технологии, создать в перспективе региональный клинический дата-центр.

В настоящий момент в рамках соглашения о государственно-частном партнёрстве завершены инженерные изыскания и осуществляется проектирование по всем семи поликлиникам. Каждое из учреждений здравоохранения будет построено по индивидуальному проекту.

Возведение всех объектов планируется вести одновременно – у группы «ВИС» уже есть опыт реализации подобных проектов по созданию социальной инфраструктуры на Ямале и в Якутии. Предварительно затраты оцениваются в 7,8 млрд руб., из которых 80% – частные инвестиции.