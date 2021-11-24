Все поликлиники по проекту ГЧП в Новосибирске прошли Главгосэкспертизу

Все семь поликлиник, возводимых в Новосибирске в рамках проекта государственно-частного партнёрства с «Седьмой концессионной компанией» группы «ВИС», получили положительные заключения Главгосэкспертизы. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе группы.

Как рассказали в компании, на всех строительных площадках выполнены подготовительные работы, а на трёх уже ведётся строительство. Это площадки четырёхэтажной поликлиники №2 на улице Татьяны Снежиной, четырёхэтажной поликлиники №7 на улице Пролетарской, а также шестиэтажной консультативно-диагностической поликлиники №27 на улице Ереванской.

Напомним, в октябре группа «ВИС» сообщала, что проекты объектов были изменены в соответствии с новыми нормативными актами. Так, появилась необходимость в увеличении мощностей некоторых поликлиник и последующем расширении состава медицинского оборудования и строительных материалов. В общей сложности площадь возросла с 72 тыс. кв. м до 87 тыс. кв. м. В связи с этими изменениями в компании не исключили переноса сроков реализации проекта.

Соглашение о государственно-частном партнёрстве с ООО «Сибирская концессионная компания» группы «ВИС», в рамках которого в Новосибирске должны появиться новые здания для семи поликлиник, регион заключил в 2018 году (инвестиционная стоимость проекта – около 9 млрд руб.). Начало работ было запланировано на 2020 год, однако исполнитель перенёс этот срок на год. В марте 2021 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что все объекты будут введены в эксплуатацию в соответствии с изначально обозначенными сроками – до конца 2022 года.

Также напомним, что в октябре депутаты Заксобрания Новосибирской области ограничили лимит регионального инвестиционного фонда, куда поступают средства на реализацию проектов ГЧП и концессионных соглашений, до 2%. Как отмечал спикер областного парламента Андрей Шимкив, заключённые договорённости не должны препятствовать развитию региона.