С введением новых поликлиник в Новосибирске изменится «карта» здравоохранения

В Новосибирске продолжаются работы по строительству объектов здравоохранения. По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, с введением новых поликлиник в ближайшие 5 лет в городе кардинально изменится «карта» здравоохранения.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл выездное совещание на площадках строительства объектов здравоохранения в Новосибирске и на станции Мочище.

«В ближайшие 5 лет нам предстоит ввести такие мощности первичного звена в медицинской сфере, какие в лучшие советские времена в нашем регионе вводили за 2 пятилетки. Это кардинально поменяет «карту» нашего здравоохранения», — сказал Андрей Травников.

По словам губернатора, основной принцип при возведении таких новых объектов – приближение максимального числа видов помощи к людям и к местам проживания. Так, в районных центрах области действуют ЦАОПы и сосудистые центры с лабораториями и диагностическим оборудованием, которые ранее можно было увидеть лишь в федеральных медцентрах в столице региона.

«За различными процедурами теперь не надо ездить за сотни километров, можно получить все услуги рядом с домом. Такого же принципа мы придерживаемся при строительстве в Новосибирске того, что по старинке ещё называем «поликлиниками», хотя это уже – крупные амбулаторные центры <..> Большая часть объектов возводится по схеме государственно-частного партнёрства. Это гибкий инструмент, который позволяет нам начинать реализацию проекта уже сегодня, а дополнительное финансирование привлекать по ходу работ», — подчеркнул глава региона.

Губернатор также обратил внимание на важность создания необходимой инфраструктуры вокруг новых медицинских объектов. Все работы ведутся под контролем областных властей.

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, строительная готовность поликлиники №2 превышает 35%. Учреждение возводится по проекту государственно-частного партнёрства и сможет обслуживать более 50 тыс. жителей Октябрьского района. Работы на стройплощадке поликлиники №22 в Кировском районе города начались в августе текущего года, учреждение сможет обслуживать 60 тыс. человек.

Кроме того, до конца текущего года в Мочище благодаря нацпроекту «Здравоохранение» будет введена современная амбулатория, рассчитанная на сто посещений в сутки. К ней будут прикреплены 5 900 человек – жители станций Мочище и Иня-Восточная, посёлков Витаминка и Ленинский, села Новокаменка.

Учреждение возводится по национальному проекту «Здравоохранение» в рамках утверждённой правительством Новосибирской области государственной программы модернизации первичного медицинского звена.