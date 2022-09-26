Андрей Травников даст отсрочку от мобилизации сотрудникам важных новосибирских предприятий

Юлия Моисеева
 
Андрей Травников
Андрей Травников. Фото Михаила Перикова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подвёл первые итоги частичной мобилизации в регионе на оперативном совещании 26 сентября. Он поручил минимизировать число ошибок в рамках проведения соответствующих мероприятий, а также принять меры по отсрочке от призыва сотрудников ключевых предприятий региона и уникальных специалистов.

Как отметил Андрей Травников на совещании, частичная мобилизация в Новосибирской области проходит «без серьёзных сбоев и ошибок». При этом, по его словам, в рамках призыва необходимо создать условия для сохранения социально-экономического развития региона, предоставив отсрочку сотрудникам определённых предприятий.

«Мы должны сохранить работоспособность отдельных предприятий и организаций. Не только тех, которые попадают под бронирование – они все определены федеральным законодательством и федеральными решениями – но и отдельных предприятий, от которых зависит жизнедеятельность населенных пунктов или социально-экономическое развитие региона», – подчеркнул глава региона.

Отсрочку от призыва губернатор предложил предоставлять в том числе уникальным специалистам, от которых зависит развитие организаций. По словам Андрея Травникова, все необходимые для этого механизмы, а также порядок принятия соответствующих решений уже подготовлены.

Глава региона отметил, что в отношении уникальных специалистов планируется принимать индивидуальные решения.

Напомним, что работодатели могут через госуслуги подать список сотрудников, попадающих под отсрочку от частичной мобилизации.

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