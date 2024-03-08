Губернатор Новосибирской области поздравил женщин региона с 8 марта

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в праздничном собрании, посвященном Международному женскому дню. В приветственной речи глава региона отметил созидательную роль женщин и вклад в работу трудовых коллективов, укрепление института семьи и в воспитание подрастающего поколения.

Со сцены Новосибирского музыкального театра Андрей Травников обратился ко всем жительницам Новосибирской области. «От себя лично, от всех мужчин региона хочу высказать слова уважения, любви, восхищения женщинам Новосибирской области. Спасибо за то, что вы готовы взвалить на свои хрупкие плечи все трудности и невзгоды, и при этом позволяете нам, мужчинам, оказать помощь вам, продемонстрировать все свои рыцарские качества», — поблагодарил губернатор женщин региона.

По окончании официальной части праздничного собрания его участников поздравили артисты Новосибирского музыкального театра, исполнившие для собравшихся в зале женщин свои лучшие концертные номера.

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