Кого могут мобилизовать в первую очередь?

Сегодня, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Документ опубликован на сайте Кремля. «Континент Сибирь» собрал информацию о том, кто подлежит частичной мобилизации, а кто нет.

Указ президента России о частичной мобилизации вступил в силу с момента подписания, 21 сентября. В интервью Интерфаксу глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что объявленная частичная мобилизация коснется в первую очередь военнообязанных первого разряда – солдат, сержантов, прапорщиков, мичманов до 35 лет и младших офицеров до 45 лет: «У нас есть разряды военнообязанных, находящихся в запасе, их три. Первый разряд – это солдаты, сержанты, прапорщики, мичманы до 35 лет, а младшие офицеры до 45. Второй разряд – солдаты, сержанты, прапорщики, мичманы до 45 лет и младшие офицеры до 50. И третий – 50 и 55 лет [соответственно]».

По мнению Андрея Картаполова, больше всего граждан в ходе частичной мобилизации призовут в центральных и западных регионах России, исходя из численности проживающего в каждом субъекте РФ населения. Он также отметил, что «каждый субъект РФ получает разнарядку, исходя из своих возможностей».

В свою очередь губернатор Омской области Александр Бурков в своем телеграм-канале сообщил: «Общее количество граждан, привлекаемых в рамках частичной мобилизации, не превышает 1% от регионального состава резервистов. Подчёркиваю, в настоящее время мобилизации подлежат те люди, которые отвечают трём условиям одновременно: проходили военную службу, имеют необходимую военно-учетную специальность и главное — боевой опыт».

Глава минобороны РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, что объявленная президентом РФ частичная мобилизация коснётся около 300 тысяч человек. Шойгу отдельно подчеркнул, что проходящие службу по призыву в зону спецоперации направлены не будут, также как и студенты.

Обращает на себя внимание пункт «7. Для служебного пользования» в указе президента «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот пункт засекречен. «Единственное, что я могу сказать, что [министр обороны] Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал: «300 тыс. человек». Вот там идет речь о количестве до 300 тыс. человек», — цитирует пресс-секретаря президента РФ РБК.

В Минцифры РФ официально сообщили, что повестки в рамках частичной мобилизации не будут рассылаться через Госуслуги, так как отсутствует «необходимая законодательная база».

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к народу 21 сентября подчеркнул, что граждане, попавшие под частичную мобилизацию, будут находиться в равных условиях с военнослужащими по контракту: «Особо подчеркну, что граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту».

Отсрочка при мобилизации

Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ Александр Точенов сообщил РИА Новости, что ограниченно годные к службе (категория В) мобилизованы быть не могут, согласно закону, их призывать не будут.

Кроме того, согласно российскому законодательству, призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.

Также отсрочка предоставляется гражданам:

— забронированным в порядке, определяемом правительством РФ;

— признанным временно не годными к военной службе по состоянию здоровья — на срок до шести месяцев;

— занятым постоянным уходом за ближайшими родственниками (отцом, матерью, женой, мужем и другими), нуждающимися по состоянию здоровья в постоянном уходе либо являющимися инвалидами I группы, а также за членами семьи, не достигшими 16-летнего возраста, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

— имеющим на иждивении четырех и более детей (женщинам — одного ребенка);

— сенаторам и депутатам Госдумы.

Справка. В каких вооруженных конфликтах участвовала Россия. 1992-2003 годы – Югославия (в 1996 году контингент достиг максимальной численности в 1,6 тыс. человек). 1992-2008 годы – Грузино-осетинский конфликт (500 российских военнослужащих). 1992 год – Приднестровье (в регион были введены шесть батальонов российских миротворцев, всего более 3 тыс. человек). 1992-1994 годы – грузино-абхазский конфликт (миротворческие силы численностью 1,8 тыс. человек). 1992–1997 годы – Таджикистан (участие принимали 33,6 тыс. российских силовиков: 26,6 тыс. человек направило Минобороны, 7 тыс.— ФСБ). 1994–1996 годы – Первая чеченская война. 1994-2008 годы – Абхазия (более 1,8 тыс. российских миротворцев). 1999-2003 годы – Косово (около 4 тыс. российских миротворцев). 1999-2000 годы – Вторая чеченская компания (свыше 100 тыс. военнослужащих). 2008 год – конфликт между Грузией, Абхазией и Южной Осетией (в кампании было задействовано около 19 тыс. военных РФ). 2014 год – спецоперация по присоединению Крыма (около 25 тыс. военнослужащих). 2015 год по настоящее время – Сирия (свыше 68,5 тыс. российских военнослужащих). 2020 год – Нагорный Карабах (1960 российских военнослужащих). В январе 2022 года – Казахстан (1480 миротворцев).