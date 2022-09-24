Работодатели смогут через госуслуги подать список сотрудников, попадающих под отсрочку частичной мобилизации

На сайте госуслуг откроют форму, через которую работодатель сможет подать список сотрудников, подходящих под критерии отсрочки от частичной мобилизации. Об этом в своем телеграм-канале сообщило министерство цифрового развития 24 сентября.

«Минцифры готовит рекомендуемый перечень специальностей по каждому отраслевому направлению. Список будет опубликован не позднее 26 сентября», говорится в официальном сообщении министерства.

Кроме того, ведомство «прорабатывает с Минобороны форму подачи списков сотрудников, подходящих под критерии отсрочки от частичной мобилизации. Форма будет открыта на следующей неделе на Госуслугах».

Также Минцифры информирует: «Специалисты, которые получили отказ в военкомате и направили письма в Минцифры, по вашим письмам готовятся обращения в Минобороны. Уведомление об отправленном обращении будет направлено вам по почте ответным письмом».

Напомним, 23 сентября министерство обороны России уточнило категории граждан, которые не попадают под частичную мобилизацию населения, объявленную в стране 21 сентября в связи с проведением специальной военной операции на Донбассе.