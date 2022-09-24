Работодатели смогут через госуслуги подать список сотрудников, попадающих под отсрочку от частичной мобилизации

Жанна Гладкова
 
Работодатели смогут через госуслуги подать список сотрудников, попадающих под отсрочку частичной мобилизации
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

На сайте госуслуг откроют форму, через которую работодатель сможет подать список сотрудников, подходящих под критерии отсрочки от частичной мобилизации. Об этом в своем телеграм-канале сообщило министерство цифрового развития 24 сентября.

«Минцифры готовит рекомендуемый перечень специальностей по каждому отраслевому направлению. Список будет опубликован не позднее 26 сентября», говорится в официальном сообщении министерства.

Кроме того, ведомство «прорабатывает с Минобороны форму подачи списков сотрудников, подходящих под критерии отсрочки от частичной мобилизации. Форма будет открыта на следующей неделе на Госуслугах».

Также Минцифры информирует: «Специалисты, которые получили отказ в военкомате и направили письма в Минцифры, по вашим письмам готовятся обращения в Минобороны. Уведомление об отправленном обращении будет направлено вам по почте ответным письмом».

Напомним, 23 сентября министерство обороны России уточнило категории граждан, которые не попадают под частичную мобилизацию населения, объявленную в стране 21 сентября в связи с проведением специальной военной операции на Донбассе.

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