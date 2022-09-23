В Минобороны уточнили, кто не попадёт под частичную мобилизацию

Министерство обороны России уточнило категории граждан, которые не попадают под частичную мобилизацию населения, объявленную в стране 21 сентября в связи с проведением специальной военной операции на Донбассе.

По данным ведомства, опубликованным 23 сентября, под частичную мобилизацию не попадут граждане России с высшим образованием, занятые в ряде высокотехнологических отраслей и обслуживании финансовой системы страны.

Речь идёт о работниках, занятых в следующих учреждениях:

▪️в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры;

▪️в российских операторах связи и задействованных в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации;

▪️в системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средств массовой информации;

▪️в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение».

Как пояснили в Минобороны РФ, основанием для освобождения этих граждан от частичной мобилизации будут списки от руководства организаций. Их необходимо составить по установленной форме и предоставить в Генеральный штаб ВС РФ.

Напомним, ранее условия частичной мобилизации «Континенту Сибирь» разъяснил вице-спикер новосибирского Заксобрания Андрей Панфёров.