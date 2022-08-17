Экс-замминистра ЖКХ Новосибирской области продлили домашний арест по делу о взятках

В Новосибирске суд продлил срок нахождения под домашним арестом обвиняемому во взяточничестве экс-замминистра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Владимиру Нормайкину.

Центральный районный суд Новосибирска вновь продлил срок нахождения под домашним арестом бывшему заместителю министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Владимиру Нормайкину. Напомним, чиновника задержали и заключили под стражу в середине октября по обвинению в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), однако уже в декабре суд изменил меру пресечения фигуранту дела на домашний арест.

По версии следствия, Владимир Нормайкин в 2020 году пролоббировал интересы одной из местных компаний при участии в конкурсе на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки по программе «Чистая вода». За свою помощь чиновник получил взятку в размере более 2 млн рублей. Предположительно, речь идет о компании «Бурсиб-Н». Взятка, которая была передана Нормайкину, стала самой крупной в Новосибирской области в 2021 году.

Позже правоохранители выявили еще один факт получения чиновником взятки на 300 тыс. рублей от коммерческой организации за покровительство и за заключенный ранее контракт на строительство водозаборной скважины в регионе.

«Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 17.08.2022 Нормайкину В.Н., обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, продлен срок нахождения под домашним арестом до 18 октября с сохранением ранее установленных судом запретов», — сообщили в суде. Постановление не вступило в силу.