Экс-замминистра ЖКХ Новосибирской области проведет под домашним арестом еще два месяца

Василий Попов
 
суд Новосибирска продлил на два месяца срок нахождения под домашним арестом бывшему заместителю министра ЖКХ региона Владимиру Нормайкину
Фото Михаила Перикова

Центральный районный суд Новосибирска продлил на два месяца срок нахождения под домашним арестом бывшему заместителю министра ЖКХ региона Владимиру Нормайкину, обвиняемому в получении взятки.

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Владимира Нормайкина правоохранители возбудили в октябре прошлого года.

По версии следствия, чиновник в 2020 году пролоббировал интересы одной из местных компаний при участии в конкурсе на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в регионе по программе «Чистая вода» за взятку в размере 2 млн 5 тыс. рублей. Предположительно, речь идет о компании «Бурсиб-Н». Взятка, которая была передана Нормайкину, стала самой крупной в регионе в 2021 году.

Владимира Нормайкина заключили под стражу 19 октября, однако уже в декабре суд изменил меру пресечения бывшему замминистра на домашний арест. Накануне Центральный районный суд Новосибирска продлил меру пресечения чиновнику до 18 июня, сообщает «Прецедент» со ссылкой на суд. В пресс-службе Управления судебного департамента в Новосибирской области «Континенту Сибирь» не подтвердили и не опровергли указанную информацию.

Напомним, в начале текущего года правоохранители выявили еще один факт получения чиновником взятки, но на меньшую сумму — в 300 тыс. рублей от компании за покровительство и за заключенный ранее контракт на строительство водозаборной скважины с администрацией Цветниковского сельсовета в Здвинском районе области. Отметим, согласно сайту госзакупок, единственный подобный контракт был заключен в 2018 году с компанией «Бурсиб-Н».

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