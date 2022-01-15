В деле о крупнейшей в Новосибирской области взятке открылся новый эпизод

Следователи выявили еще один преступный эпизод в деле замминистра ЖКХ Новосибирской области Владимира Нормайкина. Напомним, его задержали в декабре 2021 года за взятку более чем в два миллиона.

Помимо уже известного факта, где заместитель министра ЖКХ пролоббировал интересы компании «Бурсиб-Н» при участии в конкурсе на строительство водонапорных скважин в регионе по программе «Чистая вода» за взятку в размере 2 млн рублей, следствие выявило еще один факт взятки, пусть и на меньшую сумму. Он также был связан со строительством водных объектов.

По данным следствия, в июле 2021 года Владимир Нормайкин получил 300 тысяч рублей от владельца одной из компаний, занимающихся водоснабжением за общее покровительство и за заключенный ранее контракт с администрацией Цветниковского сельсовета в Здвинском районе на строительство водозаборной скважины. Название компании пока не разглашается.

Владимир Нормайкин был арестован 19 октября. 15 декабря мера пресечения была заменена на домашний арест. По данным прокуратуры Новосибирской области, взятка, которая была передана Нормайкину, стала самой крупной в регионе в уходящем году.